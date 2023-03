Carmen Crespo anuncia la Estrategia del Viñedo para dar "mayor competitividad" al sector

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha clausurado este jueves las IX Jornadas Técnicas de Agricultura, que organiza el Ayuntamiento de La Palma del Condado (Huelva), donde ha resaltado la importancia del sector vinícola de la localidad, que cuenta con más de 1.300 viticultores y 33 bodegas que superan una producción de 152.000 hectolitros anuales y están amparados por tres denominaciones de calidad y un único Consejo Regulador.

Allí Crespo ha anunciado que se está "atajando el debate de la pérdida de rentabilidad que está afectando al sector", de ahí que, "de forma conjunta, con la Conferencia Andaluza de Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas (CADO) y el propio sector" la Junta está "trabajando ya en la elaboración de la Estrategia del viñedo para dar una mayor competitividad al sector".

La consejera de Agricultura ha puesto en valor la reciente aprobación, por parte de la Consejería y de acuerdo con los distintos consejos reguladores, de una Orden que mejora la caracterización de los vinos más emblemáticos y tradicionales de Andalucía.

Entre las mejoras que benefician a la Denominación de Origen (DO) Condado de Huelva destaca la recuperación de los términos 'Fino y Oloroso' para esta DO onubense. A ello se suma la posibilidad de reducir a 14 el grado alcohólico, lo que conlleva la oportunidad a que nuevas variedades estén dentro de las DO andaluzas.

Asimismo, Crespo ha recordado que la Consejería de Agricultura ha movilizado casi 13 millones de euros en ayudas para el sector vitivinícola y que han beneficiado a 2.070 viticultores y 233 bodegas andaluces. En concreto, 10,5 millones los ha destinado a ayudas para la restructuración del viñedo, así como 1,8 millones de euros en ayudas correspondientes a las medidas 21 y 22, que han tenido como objetivo paliar los efectos del Covid-19 en el sector y los elevados costes de producción que sufre como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Este año 2023 se sumarán tres millones de euros adicionales para la restructuración de viñedos en la comunidad autónoma andaluza. Precisamente, Crespo ha querido poner el acento en la "importancia" de que Europa "atienda la petición de Andalucía" y se prorrogue la Medida 22 en el presente año, ya que no ha finalizado el conflicto armado en Ucrania y, "por tanto, siguen al alza los costes de producción".

AGUA Y PAC

Sobre política hídrica, la consejera de Agua ha señalado que el compromiso de la Junta "es más que evidente con la provincia de Huelva", a la par que ha señalado "la necesidad de que el Gobierno de España también arrime el hombro en esta cuestión que es fundamental para no ponernos en desventaja, como región seca, con otros territorios".

Al respecto, la consejera ha vuelto a solicitar al Estado "que actúe con celeridad y cumpla con la Ley del Trasvase para impulsar con urgencia la Presa de Alcolea y el canal de Trigueros, tan importante para los regantes onubenses". Crespo ha resaltado que "de haber tenido la presa finalizada, ahora mismo, con las últimas lluvias, tendría embalsados 166 hectómetros cúbicos de agua, que se han perdido".

Por otra parte, la consejera de Agricultura ha hecho referencia a La Palma del Condado como "un importante municipio productor de cereales", especialmente de trigo duro, con más de 1.200 hectáreas de producción. Crespo ha lamentado que "la comarca del Condado de Huelva se encuentra entre las más afectadas por la nueva PAC, con pérdidas de 2,5 millones de euros, un 25% menos de fondos con respecto al anterior marco".

La consejera ha recordado que "los cultivos más afectados por esta disminución del montante en El Condado de Huelva son los de secano, especialmente los cereales, y los cultivos permanentes (olivar y viñedo)", así como ha asegurado que "confía" en que el Ministerio "tenga en cuenta todas y cada una de las alegaciones que hemos presentado juntamente con Asaja, COAG, UPA y Cooperativas-Agroalimentarias de Andalucía para revertir la situación y que comarcas como esta o las de La Loma de Jaén, Campiña de Sevilla, La Janda de Cádiz o Antequera, entre otras, no pierdan con la nueva PAC".

Crespo ha hecho referencia, asimismo, a la "importancia de apostar por el relevo generacional en el campo", al tiempo que ha subrayado que la Consejería "ha propiciado, con sus ayudas, la incorporación de 4.000 jóvenes" a los sectores agrícola y ganadero.

"Hemos conseguido rejuvenecer en tres puntos el campo, pasando de un 12 a un 15% de agricultores y ganaderos de menos de 40 años de edad, con un creciente interés por parte de las mujeres, que son ya una de cada tres nuevas incorporaciones al campo", ha subrayado.