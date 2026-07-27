Centeno se siente "muy orgullosa" de "servir a Huelva" en su nueva etapa al frente de la Delegación de la Junta

Archivo - La delegada de la Junta en Huelva, Berta Centeno. - PP DE HUELVA - Archivo

HUELVA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Huelva, Berta Centeno, se ha mostrado "muy orgullosa" de servir a la provincia en su nueva etapa como representantes de la administración pública, toda vez que ha indicado que en el próximo Consejo de Gobierno "habrá noticias sobre los nuevos delegados".

Centeno, a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa de balance del curso del presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha subrayado que se siente "muy orgullosa y muy privilegiada por servir a esta provincia" a la que llevo sirviendo "un tiempo" pero ahora "desde otra responsabilidad".

"Lo voy a hacer, como lo indica el Gobierno de Juanma Moreno, desde el diálogo, desde la escucha atenta a todos los ciudadanos y por supuesto con empatía porque estamos aquí para tratar de resolver los problemas y las necesidades que tienen los onubenses", ha incidido.

Por otra parte, en cuanto a los nuevos delegados, Centeno ha avanzado que "cuando se reúna esta semana el Consejo de Gobierno de la Junta, habrá más información y más noticias sobre los delegados".

FUTURO DE JOSÉ CORREA

Por otro lado, sobre el futuro de José Correa, el presidente del PP, Manuel Andrés González, ha agradecido, en primer lugar, el trabajo desempeñado durante estos cerca de cuatro al frente de la Delegación del Gobierno de la Junta en la provincia, en la que ha hecho "un trabajo encomiable".

Así, ha avanzado que ahora va tener "nuevas responsabilidades dentro del Gobierno andaluz" sin especificar más detalles, y que ya anunciará la persona encargada para ello, pero "en los próximos días se sabrá cuál va a ser su nuevo cometido". "Va a ser un cargo de mucha responsabilidad y que va a tener mucha incidencia en nuestra provincia, en la provincia de Huelva", ha adelantado González.