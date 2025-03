El Centro Andaluz de las Letras invita al novelista Ray Loriga a conversar en torno a su última novela 'TIM' en Huelva

HUELVA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, gestionado por la Consejería de Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, propone el próximo viernes una nueva cita para acercar la actualidad literaria a los andaluces. El novelista, guionista y director de cine Ray Loriga acaba de publicar la novela 'TIM' (Alfaguara), una historia al borde del abismo sobre los límites de lo humano.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, Loriga hablará sobre ella junto al traductor y escritor José Luis Piquero en el Museo de Huelva a las 19,30 horas. Ray Loriga también acude a Sevilla de la mano del Centro Andaluz de las Letras el 20 de marzo, donde estará acompañado por el dramaturgo David Montero.

El narrador de esta historia es Tim, que despierta en una cama que no reconoce en una habitación que no siente propia. Está amaneciendo y no sabe dónde está, ni qué le impide levantarse, le cuesta abrir los ojos e identificar los ruidos y las voces que llegan desde el exterior. En su duermevela, trata de engarzar un recuerdo con otro hasta componer un mosaico en el que solo una constante parece anclarlo a la realidad: la relación que le une a Elisa y Tim.

De este modo, 'TIM' narra la vulnerabilidad de un ser al límite de su conciencia en combate consigo mismo y el mundo que le rodea. Como si de una metáfora del presente se tratara, "el relato se construye y deconstruye una y otra vez hasta colocar al lector ante el abismo de lo verdadero y del concepto último de identidad", han señalado desde la Junta.

Ray Loriga (Madrid, 1967), novelista, guionista y director de cine, es ganador del Premio Alfaguara de Novela 2017 por 'Rendición'. Su obra literaria ha sido traducida a diecinueve idiomas. En 1997, colaboró en el guion de la película de Pedro Almodóvar, 'Carne trémula' y en 2004 escribió el guion de la película 'El séptimo día' de Carlos Saura. Ha dirigido las películas 'La pistola de mi hermano', adaptación de su novela 'Caídos del cielo', donde aparecían Christina Rosenvinge, Daniel González, Viggo Mortensen, Karra Elejalde y Nico Bidasolo.

Por otro lado, en 2006 rodó 'Teresa, el cuerpo de Cristo', que aborda la vida de Teresa de Jesús, interpretada por Paz Vega, junto a Leonor Watling, Geraldine Chaplin, José Luis Gómez y Eusebio Poncela.

Además, Loriga es autor de las novelas 'Lo peor de todo', 'Héroes', 'Caídos del cielo', 'Tokio ya no nos quiere', 'Trífero', 'El hombre que inventó Manhattan', 'Ya sólo habla de amor', 'El bebedor de lágrimas', 'Rendición', 'Sábado, domingo', 'Cualquier verano es un final' y 'TIM'. También de los libros de relatos 'Días extraños', 'Días aún más extraños' y 'Los oficiales y el destino de Cordelia' y del ensayo 'Sombrero y Mississippi'. Ha colaborado en publicaciones como 'Ajoblanco', 'El Europeo', 'El País' y 'El Canto de la Tripulación'.

Por otro lado, José Luis Piquero es escritor, traductor y poeta español. Ha publicado casi una decena de poemarios, entre los que se encuentran 'Las ruinas', 'El buen discípulo' y 'Monstruos perfectos', que resultó finalista del Premio Nacional de la Crítica; todos ellos reunidos en el volumen 'Autopsia' con el que obtuvo el Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España y el Premio de la Crítica de Asturias. Durante ocho años fue responsable de la sección de Cultura del semanario 'Les Noticies' en Oviedo; escribe crítica de libros y arte y es columnista habitual en distintos medios.

Como poeta figura en una docena de antologías de la poesía española contemporánea, como 'Selección nacional' y 'La generación del 99', de José Luis García Martín. Su obra ha sido traducida al francés, neerlandés, húngaro, búlgaro y portugués. En su faceta de traductor, ha traducido más de ochenta libros, incluyendo obras de Joseph Conrad, John Steinbeck, Tennessee Williams, Erskine Caldwell, Arthur Miller, Simone Weil, Denise Levertov, Charles Dickens o Paul Metcalf.