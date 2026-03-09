El Centro Andaluz de las Letras reúne este miércoles a nuevas voces de la poesía andaluza en Huelva

La autora Elisa Fernández. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, plantea este miércoles una sesión del ciclo 'Poesía en el Centro'. En esta ocasión, el encuentro abordará los nuevos caminos de la poesía actual con la participación de jóvenes poetas andaluces de la talla de Elisa Fernández Guzmán, Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández 2025; de Alejandro Bellido, finalista del Premio Adonáis; y de Isabel Riquelme, becada por la Fundación Antonio Gala.

Según informa la Junta en una nota de prensa, los tres autores, naturales de la provincia de Huelva, participarán en una mesa redonda donde tratarán sus inquietudes, lenguajes y formas moderada por el profesor y poeta Manuel González Mairena. La cita será en la Biblioteca Provincial de Huelva el miércoles, 11 de marzo, a las 19.30 horas.

Elisa Fernández Guzmán, último Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, es un "nombre imprescindible" cuando se habla de nueva poesía. La joven, nacida en la capital onubense, ha sido elogiada por el jurado por "transmitir verdad con la fuerza de una sencillez aparente que seduce, atrapa y hace temblar". Su primer poemario 'Después del pop' refleja la experiencia afectiva de la adolescencia, del primer amor y del paso del tiempo.

Por su parte, Alejandro Bellido, natural de San Juan del Puerto, ha publicado los poemarios 'La oculta esperanza' y 'Música para tigres', que le valió el XXIX Premio Rafael Cózar de poesía y ser uno de los finalistas del Premio Adonáis. Ha participado en varias antologías y ha ejercido de antólogo para distintos recuentos de la poesía y la narrativa de la provincia, tales como 'Antología de poesía joven onubense' y 'La Resistencia de los linces'.

Además, codirige la revista literaria 'Centauros', es copresentador del podcast de poesía 'Que tenemos que hablar muchas cosas' y publica poemas en revistas con 'Zenda', 'Anáfora' y 'Casapaís', entre otras.

En la mesa intervendrá además Isabel Riquelme, finalista del XII Premio UCOPoética 2024. Durante su estancia en la fundación Antonio Gala ha escrito un poemario titulado 'Los claroscuros del mar', donde busca hallar lo escondido a los ojos y describir la existencia de lo no-visible. Sus poemas se recogen en las revistas 'Casapaís' y 'Codex sulpurista', así como en las antologías 'Pulso' y 'Calma'.

El profesor y poeta Manuel González Mairena, buen conocedor de las nuevas corrientes de la poesía de la provincia, intervendrá como moderador en la mesa. González ha publicado en diversas antologías como 'Poesía viva de Andalucía', publicada en México con motivo de la última Feria Internacional de Libro, y 'Luz nueva del suroeste', una selección realizada por el autor de los poemas más sobresalientes del panorama actual.

Su interés por esta nueva generación de poetas es una constante en su trayectoria, como así deja entrever en su programa de entrevistas semanal 'Las afueras' en Uniradio o en su publicación '7 poemas en la lejanía' perteneciente a la colección 'Poesía Nueva'.

Las nuevas voces de la poesía onubense y andaluza compartirán sus vivencias y inquietudes en esta cita de la Biblioteca Provincial el próximo miércoles 11 de marzo a las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.