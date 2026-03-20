El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva sensibiliza sobre los riesgos químicos

Jornada sobre las enfermedades profesionales por exposición a riesgos químicos en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva (CPRL). - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte, ha participado en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva (CPRL) en una jornada dirigida a delegados y técnicos de prevención y de los servicios de prevención propios de las empresas, para abordar las enfermedades profesionales por exposición a riesgos químicos.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, se trata de una iniciativa con la que la Consejería de Empleo responde a las exigencias de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028 y a su objetivo primero, que se corresponde con la mejora de las condiciones de la Seguridad y Salud Laboral de las personas trabajadoras de Andalucía.

Con el objeto de tratar de manera integral aquellas enfermedades profesionales provocadas por agentes químicos, y de acuerdo al Plan Formativo para la Prevención, el CPRL de Huelva, en colaboración con Mutua MAZ, Atalaya Mining y Atlantic Copper, ha reunido a medio centenar de profesionales de la prevención, entre los que se han asistido alumnos del departamento de Química del Centro Integrado de Formación Profesional José Luis Graíño, de Palos de la Frontera.

De este modo, Juan Carlos Duarte ha subrayado "la importancia" que tienen este tipo de seminarios formativos sobre la exposición a agentes químicos son especialmente determinantes en una provincia que cuenta con uno de los polos químicos "más relevantes y desarrollados de nuestro país".

"Abordar este aspecto de manera técnica y psicosocial, desde un punto de vista multidisciplinar, permite velar para que este gran espacio empresarial y laboral sea seguro, una responsabilidad que está dentro de las competencias de la Administración pública, comprometida con la seguridad en todo tipo de entornos laborales, no siendo siempre visibles ni perceptibles", ha abundado.

En este sentido, este seminario, según ha manifestado, viene a prestar una especial atención a la exposición al radón y otros gases en los lugares de trabajo, de ahí que "el análisis se centre en la invisibilidad de agentes amenazantes, generadores de riesgos, proporcionando herramientas útiles para una gestión preventiva eficaz y sostenible apoyados en los últimos estudios elaborados por los técnicos de prevención de Mutua Maz presentados el pasado mes de noviembre en el Congreso Nacional de Prevención de Riesgos Laborales de Zaragoza".

Finalmente, el delegado ha señalado que "la atención a las patologías prevalentes o cuestiones tan evidentes determinadas por el peso de determinadas actividades económicas de la provincia, ha hecho contar con empresas punteras como Atlantic Copper y Atalaya Mining, claras representantes del sector industrial y minero, para una puesta en común de sus buenas prácticas en la gestión de este tipo de riesgos y el control de la higiene industrial en sus instalaciones".