El Centro de Transfusión de Huelva convoca una nueva macrocolecta y anima a la ciudadanía a participar

Donación de sangre. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, invita a la ciudadanía onubense a participar en su tradicional macrocolecta previa al verano, que se celebrará los días 24 y 25 de junio bajo el lema 'Una gota de humanidad. Donemos sangre. Salvemos vidas'.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, esta campaña de donación tiene como objetivo reforzar las reservas de componentes sanguíneos antes del periodo vacacional y asegurar que los hospitales de la provincia puedan seguir desarrollando su actividad asistencial con total normalidad.

Gracias a la colaboración de los donantes, se contribuye a garantizar que ninguna persona que necesite una transfusión o tratamiento dependiente de la sangre vea comprometida su atención sanitaria, posibilitando de esta forma una respuesta adecuada a las necesidades transfusionales de los centros sanitarios onubenses.

La macrocolecta tendrá lugar en el Campus de La Merced de la Universidad de Huelva, ubicado en la plaza de la Merced de la capital, en horario de tarde durante ambas jornadas, de 16,30 a 21,30 horas, facilitando así la participación de todas aquellas personas que deseen aportar su granito de arena.

Se trata de la segunda de las cuatro grandes campañas de donación que el Centro de Transfusión organiza anualmente, una iniciativa que no solo permite cubrir las necesidades diarias del sistema sanitario, sino que también pone de manifiesto el compromiso y la generosidad de la ciudadanía con quienes atraviesan momentos difíciles.

Por ello, la implicación de los onubenses sigue siendo esencial para mantener unas reservas de sangre que permitan salvar vidas cada día. La campaña también busca sumar nuevos donantes, especialmente entre los jóvenes, con el objetivo de despertar una conciencia solidaria duradera y convertir la donación en un hábito capaz de ofrecer esperanza a quienes más lo necesitan.

La macrocolecta de esta semana contará con un operativo formado por 14 puestos para la donación. Un total de 18 profesionales, entre médicos, enfermeros, celadores-conductores, técnico de laboratorio y técnica de promoción, integran el equipo que atenderá a los donantes ambos días. Al igual que en anteriores ediciones, este operativo contará con la colaboración de voluntarios de Cruz Roja y Hermandad de Donantes de Sangre.

Junto con esta campaña, los onubenses que quieran apoyar esta acción solidaria también pueden acudir directamente al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes, de 9,00 a 14,30 horas y los miércoles también de 15,30 a 21,00 horas, excepto este miércoles 24 de junio, que permanecerá cerrado ya que todos los efectivos se trasladarán al Campus de La Merced.

Para donar plasma se recomienda pedir cita previa en los teléfonos 959 01 60 23 y 959 01 60 24. A este dispositivo se suman dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar la donación a la ciudadanía.

La información sobre el horario y lugar de las colectas que dichas unidades del centro realizan por toda la geografía onubense está disponible en la web del SAS -www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud-, accediendo al apartado específico denominado 'Donar sangre' en el bloque para Ciudadanía, y a través de las aplicaciones para móviles 'Dona Sangre Andalucía' y 'Salud Andalucía', esta última donde se centralizan todas las aplicaciones móviles institucionales relacionadas con Salud. Ambas se pueden descargar en las plataformas Google Play Store y App Store.

También se puede disponer de más información en los perfiles de Facebook, 'X' e Instagram del centro (@donanteshuelva). Desde el Centro de Transfusión se anima a la ciudadanía a colaborar en la difusión de las colectas a través de WhatsApp y de las redes sociales. El apoyo continuo de la población resulta fundamental para alcanzar a más personas y atraer a nuevos donantes que se sumen a esta RED de VIDA y tomen el relevo de aquellos más veteranos que ya no pueden seguir donando.