El Centro de Transfusión de Huelva organiza del 25 al 27 de marzo la primera macrocolecta del año

HUELVA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva organiza martes, miércoles y jueves --días 25, 26 y 27 de marzo-- la primera macrocolecta de sangre y plasma de este año. Como principal novedad, la convocatoria se desarrollará un día más --tres en lugar de dos--, manteniéndose el horario de tarde, de 16,00 a 21,00 horas, en el Salón de Chimeneas de la Casa Colón, con el objetivo aumentar las reservas y garantizar las transfusiones, sobre todo con vistas a Semana Santa, cuando que se produce un descenso en las donaciones.

Así lo ha indicado la Junta en una nota, en la que señala que el Centro de Transfusión programa cada año cuatro campañas de este tipo, una medida enfocada a lograr las 80 donaciones que diariamente se necesitan en la provincia para cubrir las peticiones de sangre generadas desde los hospitales del sistema sanitario, así como facilitar el acceso de los ciudadanos a la donación.

Desde la institución sanitaria han remarcado que la donación es una práctica "esencial e indispensable" para que se presten todas las asistencias que requieren de una transfusión sanguínea. Y que, "por lo tanto, es fundamental que los ciudadanos continúen donando con la finalidad de asegurar el suministro de componentes sanguíneos a los hospitales".

Además, se busca aumentar el número de donantes nuevos, especialmente entre la población joven, con el objetivo de fomentar la donación de sangre y que la incorporen como hábito solidario.

La Delegación de Salud y Consumo de la Junta en Huelva se suma a este llamamiento y anima a los onubenses a participar en esta gran colecta, que contará con un operativo formado por 16 puestos para la donación simultánea de sangre y plasma. Un total de 18 profesionales, entre médicos, enfermeras, celadores-conductores, técnico de laboratorio y técnica de promoción, integra el equipo que atenderá a los donantes ambos días.

Al igual que en años anteriores, este operativo contará con la colaboración de voluntarios y de Cruz Roja Huelva, a los que se suma en esta edición por primera vez la Fábrica de Tortas Inés Rosales, obsequiando productos de su empresa a los donantes de sangre y plasma que acudan a estas jornadas de macrocolecta.

La administración autonómica espera que los ciudadanos "respondan como siempre" e insiste en que la sangre "no se puede fabricar y su donación es el único método para cubrir las necesidades transfusionales de los pacientes".

Además de esta campaña, los onubenses que quieran apoyar esta práctica solidaria también pueden acudir directamente al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes de 09,00 a 14,30 horas y los miércoles también de 15,30 a 21,00 horas, excepto este miércoles 26 de marzo, que permanecerá cerrado ya que todos los efectivos se trasladarán a la Casa Colón. Para donar plasma se recomienda pedir cita previa en los teléfonos 959 01 60 23 y 959 01 60 24.

A este dispositivo se suman dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar la donación a la ciudadanía. La información sobre el horario y lugar de las colectas que dichas unidades realizan por toda la provincia está disponible en la página web del Servicio Andaluz de Salud --www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud--, accediendo al apartado específico denominado 'Donar sangre' en el bloque para Ciudadanía, y a través de las aplicaciones para móviles 'Dona Sangre Andalucía' y 'Salud Andalucía', esta última donde se centralizan todas las aplicaciones móviles institucionales relacionadas con Salud.

Ambas se pueden descargar en las plataformas Google Play Store y App Store. También se puede disponer de más información en los perfiles de Facebook, X e Instagram del centro (@donanteshuelva).

"FUNDAMENTAL" EL APOYO DE LA POBLACIÓN

Desde el Centro de Transfusión se invita a la ciudadanía a "reforzar la difusión de sus colectas mediante WhatsApp y las redes sociales". El "constante" apoyo de la población es "fundamental" para llegar a un mayor número de personas y sumar nuevos donantes "a esta familia solidaria que den relevo a los más veteranos que ya no pueden", remarca.

La donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud, pudiendo las mujeres donar tres veces al año y los hombres 4 veces al año, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación. Por su parte, el plasma se puede donar cada 15 días. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.

Aunque el grupo sanguíneo más demandado actualmente es el A positivo, por sus especiales características inmunológicas tiene gran importancia el O negativo. En cualquier caso, el Centro de Transfusión hace hincapié en que "todos los grupos sanguíneos son fundamentales para las necesidades transfusionales de los hospitales".

BALANCE DE ACTIVIDAD EN 2024

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva registró el año pasado un total de 19.961 donaciones, de las que 18.252 han sido de sangre y 1.709 de plasma, con la incorporación destacada de 1.387 nuevos donantes. La tasa en la provincia onubense es de 37,3 donaciones de sangre por cada mil habitantes, entre las más altas en la comunidad autónoma andaluza. La actividad de este dispositivo se ha completado en 2024 con la extracción de 558 muestras para el registro de nuevos donantes de médula ósea.

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva ha mostrado su "más sincero agradecimiento" a los donantes, profesionales, colaboradores y "todas las personas en general e instituciones que hacen posible este gesto solidario que salva vidas".