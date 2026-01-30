Los centros de salud de Huelva completan la incorporación de 23 nuevos fisioterapeutas

Imagen de archivo de un fisioterapeuta. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los centros de salud de los Distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, han completado la incorporación de los 23 nuevos fisioterapeutas para su plantilla estructural que tenían asignados en cumplimiento del Pacto por la Atención Primaria suscrito entre la administración sanitaria andaluza y los sindicatos presentes en Mesa Sectorial, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la atención a la población y las condiciones del personal en este nivel asistencial.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, esta medida, que lleva aparejada una inversión anual que asciende a 757.000 euros, posibilita un refuerzo "sin precedentes" en la capacidad asistencial y la accesibilidad de los ciudadanos a las salas de fisioterapia y rehabilitación del sistema sanitario público en la provincia, al multiplicarse el personal y redoblarse con ello la actividad y horario de funcionamiento.

Así, según ha explicado la Junta, en una primera fase de aplicación se contrataron 13 fisioterapeutas, posteriormente seis y en la última fase actual los cuatro restantes. Entre los avances "más significativos", se han abierto tres nuevas salas en el ámbito de influencia de los Distritos --en Huelva capital en colaboración con el Hospital Juan Ramón Jiménez y en las localidades de Gibraleón y Palos de la Frontera--, y once han pasado a ampliar su actividad en horario de tarde --las mencionadas anteriormente y las de Almonte, Trigueros, La Palma, Bollullos, Aljaraque, Puebla de Guzmán, Lepe y Punta Umbría).

Asimismo, salas con un gran volumen de demanda asistencial como las de Almonte, Aljaraque, Lepe y Punta Umbría "han aumentado hasta tres su número de fisioterapeutas". Como consecuencia de ello, "especialmente relevante" ha sido el incremento de los pacientes atendidos en las salas, que entre 2023 y 2025 ha sido del 200%, pasando de un total de 45.476 asistencias a las 90.132 del año pasado.

Esta estadística se ha visto favorecida a la vez por la implantación de un procedimiento de derivación directa a estos dispositivos desde todos los centros de salud de ambos Distritos. Especial mención requiere la nueva sala periférica de fisioterapia de la capital, un servicio de atención primaria que no existía para los habitantes de la ciudad y que se ha puesto en marcha en las dependencias del Servicio de Rehabilitación del Hospital Juan Ramón Jiménez, en colaboración con el personal del centro.

En el apartado de instalaciones, está prevista también la apertura de una nueva sala en la localidad de Ayamonte junto al centro de salud en sustitución de la actual con sede en el polideportivo municipal y que la de Aljaraque se traslade al nuevo consultorio recientemente abierto en el núcleo urbano de Corrales.

Por su parte, en el caso de la de Lepe se acometió un proyecto de ampliación, reforma integral y equipamiento para ubicarla en un mejor emplazamiento en el centro sanitario.

RED DE RECURSOS

Los Distritos Sanitarios Huelva-Costa y Condado-Campiña disponen de una red integrada por 16 salas de fisioterapia y rehabilitación, unos dispositivos de atención primaria que acercan a los vecinos de las localidades donde se ubican y su entorno más próximo esta clase de tratamientos especializados.

En el conjunto de la provincia ascienden a 22, al sumarse las seis dependientes del Área de Gestión Sanitaria Norte. La actividad de los profesionales que trabajan en ellas va enfocada a los pacientes que pueden ser atendidos in situ y a los cuidadores de personas dependientes, con déficits funcionales que cumplan los criterios recogidos en la guía de procedimientos de rehabilitación y fisioterapia de atención primaria del SAS.

Las actuaciones se centran principalmente en el abordaje de problemas ortopédicos y traumatológicos, siendo su objetivo fundamental la recuperación e incorporación a la vida cotidiana del usuario. Los fisioterapeutas de atención primaria se desplazan también a los domicilios, junto a las enfermeras comunitarias y gestoras de casos, para la valoración y atención de pacientes inmovilizados y sus cuidadores, a los que asesoran y trasladan recomendaciones para que mejore la calidad de vida de las personas a su cargo.

Esta prestación se lleva a cabo en la zona básica de salud de la capital onubense a través de una unidad móvil con base en el centro de salud de Los Rosales, cuya plantilla se encuentra conformada por cuatro fisioterapeutas, un médico rehabilitador, cuatro celadores-conductores y un auxiliar administrativo. El servicio que proporciona va dirigido a aquellos pacientes que, por sus condiciones físicas y de habitabilidad, necesitan ser atendidos en sus propios domicilios.

En esta misma línea, otra de las funciones de las salas es la organización, también en colaboración con el personal de enfermería, de talleres destinados a las personas cuidadoras con la finalidad de respaldar la labor que ejercen cada día.