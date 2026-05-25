Comienzan los caminos de vuelta bajo el Plan Romero y las asistencias sanitarias se elevan a 1.601 personas

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en el nuevo Cecopi de la aldea de El Rocío. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMONTE (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

La coordinación y "el buen discurrir" del operativo marcan la actualidad del Plan Romero tras la procesión de la Virgen del Rocío y el comienzo de los caminos de vuelta de las primeras hermandades. Así lo ha destacado el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, desde el nuevo Cecopi de la aldea de El Rocío, donde ha informado de que el acumulado de asistencias sanitarias asciende a 1.601 pacientes, un 5,5% menos que la pasada edición cuando fueron 1.695.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, Antonio Sanz ha hecho balance de incidencias recalcando que "en el operativo Ermita, el despliegue para el salto de la reja y momento de la salida procesional los servicios sanitarios del 061 desplegados en el Paseo Marismeño atendieron a 22 pacientes y realizaron dos traslados al centro sanitario del nuevo Cecopi". El consejero ha recordado que a este mismo corte horario el año pasado fueron 38 las atenciones.

Los mareos, la ansiedad, los traumatismos leves y las patologías respiratorias volvieron a ser, una noche más, las tipologías más recurrentes, según ha informado el consejero, que ha valorado que "en una noche que es de máxima complejidad y exigencia para el operativo, esta cifra de atención se sitúa entre la más baja de las últimas décadas".

El acumulado de asistencias sanitarias asciende a esta hora a 1.601 pacientes, un 5,5% menos que la pasada edición cuando fueron 1.695, ha desgranado el titular de Sanidad. En cuanto a las derivaciones, a esta hora son ya 52 los traslados a centros hospitalarios, 25 de ellos a hospitales de Sevilla y otros 27 a los de Huelva. Respecto a las patologías, el 20% de las atenciones han sido de carácter traumatológico; 8%, de tipo dermatológico; 13%, por infecciones; 13%, por problemas respiratorio; 13%, digestivo; y 11%, de tipo cardiocirculatorio.

El consejero ha agradecido "el enorme trabajo que realiza el 061 como jefe del grupo sanitario del plan que con 200 profesionales ha vuelto a hacer una labor impecable para cuidar la salud y la vida de rocieros y visitantes". En cuanto a emergencias, desde EMA 112 se han atendido 32 incidencias en las últimas horas y desde la activación del Plan el pasado lunes 18 han sido 449 los casos atendidos, un 2,7% más que en 2025.

Los servicios veterinarios del Plan Romero han comunicado el fallecimiento en las últimas horas de una yegua en el barrio de Las Gallinas, a consecuencia de un cólico digestivo.

CAMINOS DE VUELTA

Antonio Sanz ha apuntado también que este año de Venida Jubilar, el Plan Romero, y el Gobierno andaluz, una vez más, "estarán al lado de los rocieros para dar tranquilidad y garantizar que todo discurra con normalidad y tranquilad".

Además, este mismo lunes comienzan los caminos de vuelta bajo la coordinación y asistencia del Plan Romero. Por tanto, "no hay que bajar la guardia y hay que seguir trabajando para que todo el mundo pueda volver a casa con seguridad", ha precisado Antonio Sanz. Para ello, el plan estará activo hasta el próximo jueves cuando la última hermandad haya llegado a casa.