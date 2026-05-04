La consejera de Inclusión Social destaca la "labor enconmiable" de las entidades sociales de Punta Umbría (Huelva)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, en una visita a una entidad social de Punta Umbría (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha mantenido este lunes un encuentro con tres entidades sociales que desarrollan su actividad en Punta Umbría (Huelva), la Asociación de Familiares de Drogodependientes Resurrección, la Asociación Rumbo Fijo y la Asociación Mírame y Sonríe Autismo Punta Umbría. López ha destacado "la labor encomiable que realizan estas entidades", que se han convertido en "un auténtico referente en sus respectivos ámbitos.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, en la reunión han participado el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa; el delegado del ramo en la provincia, José Manuel Borrero; la concejal del Ayuntamiento de Punta Umbría, Rosa Crespo, y las personas responsables de las entidades: Pedro Martín (Resurrección), Ana Arenas (Rumbo Fijo) y Conso Gómez (Mírame y Sonríe).

Durante el encuentro, la consejera ha subrayado "la labor encomiable que realizan estas entidades, que se han convertido en un auténtico referente en sus respectivos ámbitos", al tiempo que ha destacado "la importancia del trabajo en red y de mantener una escucha activa con el tejido asociativo".

En este sentido, López ha puesto en valor el origen de muchas de estas organizaciones, "que surgen de familias que, en un momento dado, tuvieron la necesidad de ayudar a sus seres queridos, decidieron unirse y ampliar recursos". "Lo que un día comenzó como una reunión familiar con un objetivo concreto ha terminado convirtiéndose en asociaciones que prestan servicio a todo un municipio. Esto es un ejemplo de la grandeza de Andalucía, de la solidaridad y del corazón de su gente", ha añadido.

La Asociación Resurrección desarrolla desde hace más de tres décadas programas de intervención social dirigidos a distintos colectivos, entre ellos personas con adicciones, personas privadas de libertad o exreclusas, personas sin hogar, población migrante, menores en situación de riesgo, mujeres en situación de vulnerabilidad y familias con necesidades básicas.

Su actividad incluye, entre otras actuaciones, programas de garantía alimentaria, intervención psicosocial en adicciones, programas de prevención, refuerzo educativo, talleres socioeducativos y atención a situaciones de urgencia social.

Por su parte, la Asociación Rumbo Fijo trabaja en la atención a personas con discapacidad intelectual y física, con el objetivo de contribuir a su calidad de vida y al acceso a servicios de apoyo. De otro lado, la Asociación Mírame y Sonríe Autismo Punta Umbría, constituida por familiares de personas con trastorno del espectro autista, centra su labor en la atención a menores y el acompañamiento a sus familias, así como en actuaciones de sensibilización social.