La Consejería de Cultura rinde homenaje a la fotógrafa María Clauss con una muestra en el Museo de Huelva

1097498.1.260.149.20260618143745 La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo (centro), acompañada por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, en la exposición 'María Clauss. Misión Andalucía. In memoriam' del Museo de Huelva. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

HUELVA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, acompañada por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha inaugurado este jueves en el Museo de Huelva la exposición 'María Clauss. Misión Andalucía. In memoriam', un homenaje a la fotógrafa onubense, fallecida en el accidente ferroviario de Adamuz, que reúne, según ha destacado la consejera, "una treintena de imágenes que reflejan la mirada personal y profundamente humana de una autora, cuya vida y obra están marcadas por la valentía y el compromiso con la provincia de Huelva".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la muestra recupera y amplía el trabajo que María Clauss (1969-2026) realizó para el proyecto colectivo 'Misión Andalucía', impulsado por dos instituciones dependientes de la Consejería de Cultura y Deporte, el Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). Así, incorpora 14 fotografías inéditas a las 19 que formaron parte de la exposición original colectiva homónima que pudo verse entre los pasados meses de febrero y mayo en la sede del CAF en Almería.

"El conjunto constituye el último gran trabajo desarrollado por la fotógrafa antes de su fallecimiento en el trágico accidente de Adamuz, junto a su marido, el periodista Óscar Toro. Sus emocionantes y evocadoras imágenes registran su capacidad de ver de una manera original y cargada de empatía a las personas, los oficios y los paisajes de la provincia de Huelva", ha avanzado Del Pozo.

Acompañada también por el delegado en funciones de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, así como por familiares, amigos y compañeros de la fotógrafa, la consejera de Cultura y Deporte ha hecho hincapié en que "prácticamente todas las imágenes expuestas fueron realizadas en territorio onubense y se presentan por primera vez en la ciudad a la que María Clauss dedicó buena parte de su trayectoria".

Durante la inauguración, Patricia del Pozo ha puesto de relieve la multidisciplinar carrera de esta fotógrafa "comprometida con la memoria, el territorio y sus gentes", cuya obra "ha dejado una profunda huella tanto en la fotografía documental andaluza, como en el sector de la gestión y promoción cultural".

Por otro lado, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha felicitado a los organizadores de la muestra, porque esta exposición "no es únicamente el resultado de un trabajo profesional impecable", sino "también el fruto del cariño, del compromiso y de la implicación personal de muchas personas que compartieron con María años de proyectos, de conversaciones, de ilusiones y de trabajo".

Al respecto, Pilar Miranda ha recordado que "María fue una mujer que ayudó a construir buena parte de la vida cultural de la Huelva contemporánea", y "se sentiría profundamente emocionada al ver todo lo que habéis hecho para mantener viva su memoria".

Comisariada por Juan María Rodríguez, director del Centro Andaluz de la Fotografía, la exposición propone un recorrido por las imágenes realizadas por María Clauss para 'Misión Andalucía', en la que "el paisaje aparece inseparable de quienes lo habitan". Sus retratos de trabajadores y pobladores del medio rural dialogan con fotografías de carácter más lírico y abstracto, revelando "la madurez de una autora capaz de transitar con total libertad entre el documento y la creación contemporánea".

Junto a las fotografías, la muestra incorpora una vitrina con material documental que testimonia la estrecha relación profesional que María Clauss mantuvo durante años con el Museo de Huelva. Esta selección de documentos y objetos recuerda su labor como fotógrafa y montadora de numerosas exposiciones celebradas en este espacio.

Asimismo, el recorrido expositivo incluye la proyección del vídeo realizado para la exposición 'Misión Andalucía', un recurso que permite contextualizar la aportación individual de María Clauss dentro del conjunto del proyecto fotográfico impulsado por el CAF y el IAPH y comprender el diálogo sobre el paisaje andaluz contemporáneo que establecen las distintas miradas de los ocho fotógrafos participantes.

El recorrido incorpora además textos escritos por los fotógrafos que compartieron con ella el proyecto 'Misión Andalucía', entre ellos Santi Donaire, Susana Girón, Laura León, Manolo Espaliú y Julián Ochoa, quienes "evocan desde la emoción la generosidad, el talento y la personalidad de una autora que convirtió la fotografía en una forma de acompañar a las personas y de interpretar el paisaje".

Con todo, la muestra trasciende la fotografía para convertirse en "un testimonio de la relación entre las personas, el territorio y la memoria compartida".

La exposición se acompaña de un folleto con el texto de sala y de un encarte de 16 páginas a todo color, que reúne una selección de imágenes realizadas por María Clauss en la provincia de Huelva. De esta publicación se han editado 1.500 ejemplares, que se distribuirán gratuitamente entre los visitantes con el objetivo de prolongar el homenaje a la fotógrafa y facilitar el conocimiento de su última gran aportación al patrimonio visual andaluz.

Además, esta muestra reivindica también la amplitud de una trayectoria profesional marcada por la diversidad de registros y el compromiso social.

Fotoperiodista, autora, editora y gestora cultural, María Clauss desarrolló proyectos sobre memoria histórica, migraciones, desigualdad o identidad, además de una intensa actividad vinculada a la fotografía, el teatro, la danza y la cultura contemporánea. Su labor fue reconocida con el Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña por 'Donde no habite el olvido', convirtiéndose en la primera mujer en recibir este galardón.

Junto a su producción artística, la muestra recuerda igualmente su papel como impulsora de iniciativas culturales en Huelva, entre ellas WofestHuelva o FestComarcas, "reflejo de una forma de entender la cultura desde la colaboración, la participación y el compromiso con el territorio".

Esta selección de imágenes da continuidad al homenaje iniciado el pasado mes de febrero con la presentación de 'Misión Andalucía', una iniciativa de creación e investigación visual promovida por el CAF y el IAPH que reunió a ocho fotógrafos andaluces para construir una lectura contemporánea del paisaje de la comunidad como archivo vivo de su memoria e identidad colectiva.

La exposición 'María Clauss. Misión Andalucía. In memoriam' se podrá visitar en el Museo de Huelva hasta el 6 de septiembre, de 9,00 a 21,00 horas de martes a sábados y de 9,00 a 15,00 horas los domingos y festivos.