La Coordinación de Trasplantes de Huelva acerca la donación a los jóvenes en el Día del Donante

Escolares celebran en Huelva el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos de primero de ESO del Colegio Santa Teresa de Jesús de Huelva han protagonizado este jueves el acto provincial conmemorativo del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, una iniciativa impulsada por la Coordinación de Trasplantes de Huelva, el Hospital Infanta Elena, y el centro escolar, que ha servido además para clausurar el programa educativo de promoción de la donación que ambas instituciones desarrollan, con la implicación del equipo docente del colegio.

Según ha indicado la Junta en una nota, la jornada ha contado con la participación de algunos coordinadores de trasplantes de los centros hospitalarios de la provincia, representantes de asociaciones de pacientes trasplantados y miembros de la comunidad educativa.

Durante el acto se ha dado a conocer el balance provincial de donación y trasplantes, unos resultados que "reflejan el compromiso y la solidaridad de la población onubense". De esta manera, se han registrado 37 donaciones de órganos y tejidos durante 2025, de los que 24 corresponden al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez y 13 al Hospital de Riotinto, que permitieron salvar o mejorar significativamente la calidad de vida de 63 personas.

Tras la presentación de los resultados, los asistentes han podido conocer los trabajos realizados por los alumnos dentro del programa educativo de promoción de la donación de órganos y tejidos desarrollado durante las últimas semanas en el Colegio Santa Teresa de Jesús. La iniciativa, que se viene realizando desde hace varios años, "permite acercar a los jóvenes la realidad de la donación y el trasplante desde diferentes ámbitos educativos".

Con la orientación del profesorado y de los coordinadores de trasplantes de los hospitales onubenses, los estudiantes han abordado aspectos sanitarios, biológicos, legales, éticos y sociales relacionados con este proceso. A través de un modelo de aprendizaje colaborativo, los alumnos han resuelto ejercicios matemáticos relacionados con las tasas de donación, elaborado carteles de sensibilización, escrito relatos, participado en debates sobre cuestiones éticas y conocido el funcionamiento del modelo español de trasplantes, "considerado uno de los más eficaces y equitativos del mundo".

La actividad ha contado además con la participación de pacientes trasplantados, que han compartido sus experiencias personales y han trasladado a los estudiantes la importancia que tiene la donación para quienes esperan una segunda oportunidad.

Durante el acto se han expuesto algunos de los trabajos realizados y se han entregado los diplomas acreditativos de 'Experto en Donación de Órganos y Tejidos', con los que se reconoce la implicación de los estudiantes en esta experiencia formativa.

Los coordinadores de trasplantes han agradecido la colaboración del centro educativo, del profesorado, de las asociaciones de pacientes y de todas las entidades que participan en esta iniciativa, al tiempo que han expresado su admiración y gratitud a los donantes y a sus familias por "una generosidad que hace posible salvar vidas y ofrecer nuevas oportunidades a decenas de personas cada año".

BALANCE DE DONACIONES

Desgranando los datos ofrecidos, es destacan las 24 donaciones gestionadas por el Juan Ramón Jiménez, que permitieron realizar 30 trasplantes renales, diez hepáticos, siete pulmonares, tres cardíacos y uno pancreático, lo que implica que 51 personas recibieron un órgano y una promesa de vida.

Además, otros pacientes pudieron beneficiarse de la donación de tejidos, con la obtención de 38 córneas, 16 tejidos óseos y 10 válvulas cardíacas destinadas a posteriores implantes. Estos resultados situaron al centro entre los diez hospitales españoles sin programa de trasplantes con mayor actividad de donación de fallecidos.

Una tendencia positiva que se ha mantenido durante 2026. Hasta el pasado mes de mayo, el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez había contabilizado cinco donaciones, dos multiorgánicas y tres de tejidos, que permitieron la extracción y posterior implante de siete órganos, además de diverso tejido corneal y valvular.

Junto a ello, la Unidad de Córnea de su Servicio de Oftalmología alcanzó durante 2025 un récord histórico al realizar 47 trasplantes de córnea, un 75% más que el año anterior. Se trata de unas elevadas cifras que se mantienen en lo que llevamos de 2026, con 17 ya trasplantadas.

Por su parte, el Hospital de Riotinto registró el pasado año 13 donaciones de órganos y tejidos, seis de ellas multiorgánicas y siete exclusivamente de tejidos. Esta actividad hizo posible la realización de 12 trasplantes de órganos --siete renales, tres hepáticos, uno pulmonar y uno bipulmonar-- además de la obtención de córneas, tejidos osteotendinosos y válvulas cardíacas.

Especialmente significativa está siendo la evolución del Hospital de Riotinto, que en los cinco primeros meses del año ya ha alcanzado nueve donaciones, dos de ellas multiorgánicas y siete de tejidos, superando los registros anuales obtenidos en ejercicios anteriores desde que cuenta con acreditación para la extracción de órganos.

Gracias a estos resultados, la tasa de donación durante 2025 en la provincia de Huelva se situó en 56,6 donantes por millón de población, por encima de la media andaluza el año pasado, establecida en 54,4, y de la nacional, situada en 51,9. Otro aspecto destacable es el crecimiento de la donación en asistolia controlada, que ya supera a la procedente de pacientes en muerte encefálica.

Esta modalidad amplía las posibilidades de trasplante para las personas en lista de espera, aunque exige una elevada complejidad organizativa y técnica, así como la participación coordinada de numerosos profesionales.