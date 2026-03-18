Declarada de emergencia la primera fase de las mejoras en cauces afectados por las borrascas

Archivo - Imagen de archivo la localidad gaditana de San Martín del Tesorillo y su entorno próximo inundado tras el paso de la borrasca Leonardo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha sido informado de la declaración como obra de emergencia la primera fase de las actuaciones previstas por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para mejorar el estado de los cauces afectados por las borrascas registradas en Andalucía entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Según ha concretado el Gobierno andaluz en una nota, en esta etapa de trabajos, que contempla un total de 40 lotes de contratos, la Administración autonómica tiene previsto destinar más de 61,5 millones de euros para poner en marcha proyectos que benefician a las provincias de Almería (cerca de 3,5 millones de euros), Cádiz (33,6 millones de euros), Granada (4,1 millones de euros) y Málaga (20,3 millones de euros).

De esta forma, han apuntado estas primeras obras "permitirán acondicionar todos los cauces afectados en las provincias de Almería y Granada", pero será necesario ejecutar más obras en márgenes de ríos y arroyos de Cádiz y Málaga, trabajos que se prevé contratar a través de otros 20 lotes de actuaciones. Estas provincias son las que han registrado las mayores incidencias y donde aún existen zonas intransitables que no han podido ser evaluadas por los técnicos.

Atendiendo a las estimaciones iniciales, las actuaciones podrían acabar afectando a un total de 60 términos municipales andaluces y a cerca de 400 kilómetros de cauces. En el ámbito económico, la inversión pública global podría ascender hasta superar los 103 millones de euros; y en cuanto a puestos de trabajo, se estima que la ejecución de la totalidad de los proyectos de mejora generaría en Andalucía alrededor de 2.300 empleos --1.340 directos y 930 indirectos--.

Entre los objetivos que persigue el Gobierno andaluz con estas obras es "restablecer la capacidad hidráulica de los ríos y arroyos afectados por las intensas precipitaciones de los últimos meses". Además, la ejecución de estas mejoras conllevará también la reparación de infraestructuras dañadas y la reducción del riesgo ante episodios de grandes lluvias que pudieran llegar en el futuro.

Para ello, los proyectos contemplan actuaciones relativas a saneamiento hidrológico ambiental de residuos arrastrados y depositados en el dominio público hidráulico; así como labores relacionadas con el manejo de los recursos naturales del sistema fluvial --tala, poda y desbroce, entre otras medidas--.

Además, también está previsto incidir en la recuperación de la sección hidráulica del cauce y el mantenimiento de su funcionalidad a través, por ejemplo, de la restauración, reposición y estabilización de infraestructuras que sirven de defensa.

La Junta "destaca especialmente" la apuesta por aplicar la economía circular para valorizar las tierras generadas en la limpieza de estos cauces. Ajustándose a la normativa que impulsa la reutilización de materiales naturales no contaminados, la Consejería de Agricultura va a poner estas tierras a disposición de los titulares de las explotaciones agrarias colindantes a los ríos para que puedan aprovecharlas para potenciar los nutrientes del suelo de sus fincas.

En contexto, las lluvias asociadas a las borrascas de finales de 2025 y principios de 2026 provocaron numerosas incidencias en cauces andaluces como rupturas en escolleras y muros de defensa tradicionales, pérdida de subtramos de taludes por socavamiento y erosión o generación de obstrucciones por depósitos sedimentarios u orgánicos. Respecto a la incidencia en la superficie agrícola, se estima que el desbordamiento de ríos de las cuencas hidrográficas intracomunitarias andaluzas ocasionó la inundación de más de 7.400 hectáreas.

En suma, la declaración como obra de emergencia permite a la Junta agilizar la contratación y ejecución de las iniciativas planificadas por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y, por tanto, "actuar con mayor rapidez en beneficio de la ciudadanía afectada".