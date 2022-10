La delegada asegura que el Materno Infantil en Huelva "va a ser una realidad" porque "es un compromiso de Juanma Moreno"

HUELVA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, ha indicado este lunes que el hospital Materno Infantil "va a ser una realidad" porque es "un compromiso de Juanma Moreno" y de sus representantes en la provincia, toda vez que ha lamentado que haya "algunas formaciones" que "critiquen" al Gobierno de la Junta "cuando está poniendo todo de su parte para dar el mejor servicio a la ciudadanía".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas durante su visita junto a la delegada de Salud, Manuela Caro, a la remodelación integral efectuada en una de las plantas de hospitalización del Hospital Infanta Elena, donde Verano ha dicho que "el Materno Infantil malo era el que se tenía antes, el que no existía, al igual que el tercer puente a Punta Umbría o igual que el Chare de Bollullos, en el que pusieron cuatro piedras".

"Este podrá ser un edificio anexo o no anexo, bueno, malo, le gustará más a unos o a otros, pero estoy segura de que cuando presentemos el proyecto habrá más personas a las que les agrade que a las que no, porque nunca llueve a gusto de todos, pero lo que es cierto es que va a ser una realidad que se hace con el Gobierno de Juanma Moreno y que no lo ha sido nunca, sino una promesa como otras muchísimas", ha subrayado.

Por su parte, la delegada de Salud ha indicado que la Consejería ya ha recibido el informe sobre las necesidades sanitarias de la provincia de Huelva y "no solo del Materno Infantil" y ha reiterado que ahora la consejera, Catalina García, tendrá que analizarlo con su equipo técnico y determinar "todo lo demás".

A este respecto, Caro ha reseñado que este informe "abarca todas las necesidades" de la población onubense "de cero años hasta la muerte" por lo que "no se destina solo a una parcela de la ciudadanía".