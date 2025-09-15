Delegado de la Junta en Huelva reconoce la labor del Infoca en los incendios del fin de semana que "no llegaron a más"

HUELVA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, ha destacado la "magnífica" labor de los trabajadores del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, que han conseguido que los fuegos que ha sufrido la provincia a lo largo del fin de semana no hayan "llegado a más", toda vez que ha subrayado que "afortunadamente no ha habido que lamentar ninguna víctima".

Así lo ha manifestado Correa a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, en la que ha señalado que se está viviendo un mes de septiembre "muy intenso con el tema de los incendios", toda vez que ha advertido de "la necesidad que hay de cuidar, de proteger, de ser precavidos a la hora de estar en el monte" y ha pedido a los propietarios de las fincas particulares que "también hagan sus trabajos de limpieza y trabajo de desbroce, porque es importante".

"Desgraciadamente el 70% de los incendios se provocan por una negligencia humana o por un incidente, por una labor en el campo, la mayoría o muchas de ellas en fincas privadas que luego corren a monte público", ha dicho Correa antes de hace ese "llamamiento" a los propietarios de las fincas.

El delegado ha destacado que "también es importante" alertar al servicio de Emergencias 112 "cada vez que detectemos o veamos un atisbo de humo en una columna" para que los efectivos puedan moverse "lo antes posible y ser ágiles" porque "llegar un minuto antes que un minuto después es muy importante a la hora de sofocar ese tipo de incendios".

Correa ha explicado que la provincia vivió este domingo "cuatro incendios activos a la misma vez" y ha destacado que los efectivos del Infoca "funcionan de una manera extraordinaria, son profesionales y tienen una formación magnífica y se demuestra día a día", motivo por lo que ha "felicitado" su labor y ha "reconocido" su trabajo.

Asimismo, ha recordado que este fin de se ha activado el nivel operativo 1 en dos incendios concretos, en Calañas y en Bonares, pero que, "afortunadamente, en menos de 24 horas se ha podido desactivar ese nivel operativo", por lo que esto "pone de manifiesto la magnífica labor que se hace por parte de los técnicos de prevención". "Gracias a ese trabajo y a esa magnífica formación que tienen todos y cada uno de ellos, afortunadamente no llegan a más esos incendios", ha añadido.

"Esperemos que empiecen a bajar las temperaturas, como corresponde ya a la segunda quincena de septiembre. El plan se desactiva el 15 de octubre y esperemos que a partir de ahí las lluvias vengan, que nos hacen mucha falta, no solamente para el campo, sino también para que refresque el monte. Y esperemos que sigamos con esta dinámica, que afortunadamente no ha habido que lamentar víctimas en ninguno de estos incendios, aunque si es verdad que tenemos cada vez más que desalojar viviendas porque nos encontramos con diseminados en el monte", ha concluido.