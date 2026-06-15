Una dermatóloga del Hospital Infanta Elena de Huelva logra el premio nacional sobre Dermatología Solidaria

La dermatóloga del Hospital Infanta de Huelva Elena Marta Utrera Busquet. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La especialista Marta Utrera Busquet, de la Unidad de Dermatología del Hospital Infanta Elena de Huelva, ha sido distinguida con el Premio al Mejor Trabajo Académico relacionado con la Dermatología Solidaria, otorgado por la Fundación Piel Sana, perteneciente a la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) durante un acto celebrado en el marco del 53º Congreso Nacional de la entidad.

El galardón reconoce la calidad del 'Estudio descriptivo de la pelagra en un área rural de Malawi: perfil demográfico, clínico y propuestas para su prevención'. Un trabajo que aborda una enfermedad asociada a la malnutrición y que continúa afectando a algunas de las poblaciones más vulnerables del planeta, ha informado la Junta en una nota.

La investigación forma parte del Trabajo de Fin de Máster en Medicina Tropical y Salud Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid cursado por la especialista y se desarrolla dentro de un proyecto de cooperación internacional en el que participa desde 2018 a través de la ONG 'Dermalawi'.

La pelagra es una enfermedad causada por el déficit de niacina o vitamina B3 que puede producir alteraciones en la piel, el aparato digestivo y el sistema nervioso y sin tratamiento puede llegar a ser mortal. Su aparición está estrechamente relacionada con situaciones de pobreza y con dietas poco variadas basadas fundamentalmente en el consumo de maíz. Aunque prácticamente desaparecida en los países de renta alta como España, sigue estando presente en determinadas zonas rurales de Malawi.

El trabajo premiado describe las características clínicas y demográficas de los pacientes afectados y plantea medidas preventivas adaptadas al contexto local. Entre ellas se incluyen estrategias para promover una alimentación más diversa y la difusión de técnicas de preparación y cocinado del maíz, como la nixtamalización, que permiten mejorar el aprovechamiento de sus nutrientes y, probablemente, reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad.

La Fundación Piel Sana ha valorado especialmente la orientación práctica y el impacto potencial de la iniciativa, así como su integración en un proyecto de cooperación sanitaria consolidado. Los criterios de la convocatoria contemplan aspectos como la respuesta a necesidades reales identificadas por las comunidades destinatarias, la participación activa de profesionales y población local, la sostenibilidad de las actuaciones y la posibilidad de evaluar resultados objetivos en salud.

La doctora Marta Utrera participa desde el año 2018 en 'Dermalawi', una organización no gubernamental que trabaja en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades dermatológicas asociadas a la pobreza. Sus proyectos se desarrollan en estrecha colaboración con profesionales sanitarios locales, favoreciendo la formación, la investigación y el fortalecimiento de los sistemas de atención existentes.

Este reconocimiento nacional pone de relieve la trayectoria profesional de Marta Utrera Busquet y su capacidad para combinar la actividad asistencial, la investigación y la cooperación internacional en un mismo proyecto orientado a mejorar la salud de las personas más vulnerables. La distinción recibida supone además "un respaldo" al trabajo que desarrolla la Unidad de Dermatología del Hospital Infanta Elena y a "la aportación de sus profesionales en ámbitos que trascienden la práctica clínica diaria", ha destacado la Junta.

La participación en iniciativas de investigación, docencia y cooperación sanitaria "refleja una forma de ejercer la profesión basada no solo en la excelencia científica, sino también en el compromiso con la equidad y el acceso a la salud".

Valores que "forman parte de la actividad de numerosos profesionales del centro y que contribuyen a proyectar la capacidad del Hospital Infanta Elena para generar conocimiento, impulsar la innovación y colaborar en la búsqueda de soluciones a problemas de salud que afectan a poblaciones especialmente desfavorecidas en distintos lugares del mundo", ha subrayado la administración andaluza.