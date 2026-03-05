El Diario de UE publica el anuncio de información previa para la licitación de las obras del Banco de España de Huelva

Archivo - Banco de España en Huelva, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 5 Mar.

La Consejería de Cultura y Deporte ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea (DOUE) el anuncio de información previa para la licitación de las obras de rehabilitación como museo del antiguo Banco de España de Huelva, ubicado en la plaza de las Monjas, con un presupuesto de 13,3 millones de euros (IVA incluido).

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el proyecto permitirá recuperar al completo el edificio, respetando sus valores patrimoniales, así como su adaptación como sede de la colección de Bellas Artes del Museo de Huelva, incorporando salas de exhibición, biblioteca, hemeroteca, áreas auxiliares y otros servicios para los ciudadanos.

Una de las singularidades de los trabajos en el Banco de España es la musealización de los restos arqueológicos encontrados en las excavaciones, así como de las estratigrafías de la evolución de un sector urbano clave para el entendimiento de Huelva y sus estructuras portuarias a través de su dilatada historia.

Esta rehabilitación del Banco de España comprende dos fases: una primera correspondiente a la rehabilitación del edificio y otra que recoge las actuaciones necesarias para ejecutar las actuaciones arqueológicas en extensión del patio del citado edificio.

Tal como anunció la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, el futuro museo del Banco de España acogerá la colección de José Caballero, figura clave de las vanguardias del siglo XX y miembro de la Generación del 27, cuya Fundación Caballero-Thomas de Carranza ha cedido a la Junta de Andalucía un legado de enorme riqueza.

Este conjunto incluye alrededor de 150 pinturas, más de 2.500 dibujos, esculturas, figurines y escenografías, así como biblioteca, hemeroteca, archivo documental y fotográfico, además de mobiliario y artes aplicadas. Todos estas piezas convivirán con las colecciones arqueológicas, dotando al museo de un contenido de gran singularidad.