Diplomados en Bonares (Huelva) los alumnos del programa de Empleo y Formación 'Gestiona II'

Entrega en Bonares de los diplomas acreditativos del programa de Empleo y Formación denominado 'Gestiona II'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

BONARES (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte, ha hecho entrega este miércoles los diplomas acreditativos del programa de Empleo y Formación denominado 'Gestiona II', para la capacitación profesional de 15 jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo, conducentes al certificado profesional Gestión Integrada de Recursos Humanos, de Nivel 3.

Duarte ha entregado estos diplomas en la sede de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, en Bonares, donde esta entidad ejecuta el curso. El delegado, que ha estado acompañado por el presidente de la Mancomunidad, Francisco Pérez, ha saludado al equipo directivo, personal técnico y docente del proyecto, para conocer el alcance de los objetivos planteados y el grado de satisfacción de los alumnos trabajadores, según ha indicado la Junta en una nota.

El programa 'Gestiona II' ha reunido hasta 940 horas lectivas a través del módulo formativo Técnicas Administrativas Básicas de Oficina, de Nivel 1, con 150 horas, y el certificado Gestión Integrada de Recursos Humanos, de Nivel 3 y 790 horas lectivas.

Estas acciones formativas se han desarrollado bajo un contrato de formación en alternancia en el sector administrativo y especialidad de recursos humanos, incluyendo un primer periodo formativo o teórico y una segunda fase de trabajo efectivo, llevado a cabo en las dependencias de la Mancomunidad y a través de sus distintos servicios y departamentos, así como en el Archivo Municipal de Hinojos.

Entre las tareas desarrolladas por el alumnado para la gestión y control administrativo de recursos humanos se han incluido acciones de apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y desarrollo de recursos humanos, así como de administración de los sistemas de información y de archivo en soporte convencional e informático o el manejo de aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información, tratamiento de datos y de la documentación.

Más allá de la formación teórica adquirida durante los últimos once meses y la práctica profesional, el alumnado ha trabajado las distintas habilidades y conocimientos para "permitirle posicionarse ante el empleo, identificar sus competencias personales y profesionales, analizar oportunidades laborales", sumándose la posibilidad de participar en el programa Erasmus+ de la Mancomunidad.