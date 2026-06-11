Los Distritos Sanitarios de Huelva promueven medidas para la igualdad entre sus profesionales

Comisión de Igualdad de los Distritos Sanitarios de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Distritos Sanitarios de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, han elaborado su Plan Operativo de Igualdad, una iniciativa que persigue la implantación, desarrollo y consolidación de medidas de igualdad entre los profesionales de sus centros de salud, en consonancia con las políticas impulsadas por la administración autonómica en este ámbito.

Según ha indicado la Junta en una nota, la aprobación de dicho plan se llevó a cabo durante una sesión de la Comisión de Igualdad de los Distritos, encabezada por la directora de Salud, Ainhoa Mestraitua, y a la que acudieron todos sus integrantes, entre los que se encuentran representantes de la dirección, sindicatos y unidades implicadas.

El encuentro fue inaugurado por el gerente, Antonio Ortega, quien estuvo presente para "reafirmar el compromiso de la dirección" con "el impulso de una cultura organizacional basada en la igualdad, equidad, respeto y no discriminación, como elementos fundamentales para el establecimiento de entornos laborales saludables e inclusivos".

Durante la reunión se procedió también a la presentación del Plan Operativo de Igualdad, que es la herramienta de planificación diseñada para el impulso de acciones específicas y concretas que vayan dirigidas a fortalecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, promover la sensibilización y fortalecer la incorporación transversal de la perspectiva de igualdad en la actividad de los centros sanitarios.

Con su aprobación, los Distritos Sanitarios de Atención Primaria de Huelva se convierten en los primeros de este tipo de centro directivo en el conjunto del SAS en disponer de una estrategia propia y adaptada a sus circunstancias, "avanzando en su compromiso de implantar de manera efectiva actuaciones que contribuyan a consolidar espacios de trabajo más igualitarios, participativos y alineados con los principios de calidad, buen trato y respeto a la diversidad".

Todo ello dando cumplimiento al Plan de Igualdad del sistema sanitario público andaluz, que asume entre sus objetivos y valores que "la atención que se presta a la ciudadanía debe contribuir a lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y conseguir este mismo efecto a la vez respecto de sus profesión".