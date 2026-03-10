Empleo prevé casi 20.000 contratos en el arranque de año en la zona de influencia de la capital de Huelva

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, junto a otras autoridades, en su visia a las obras de la nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva. - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo prevé casi 20.000 contratos en los próximos meses en la capital onubense y en municipios de su área de influencia como Trigueros, Aljaraque, Punta Umbría o Palos de la Frontera. Así lo ha explicado este martes la consejera del ramo, Rocío Blanco, durante una visita a las obras de la nueva oficina de empleo de la capital que se ubicará en el Puerto, en sustitución de la actual situada en Muñoz de Vargas, del barrio de Isla Chica, y cuya apertura está prevista para el próximo verano.

Acompañada por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, la titular de Empleo ha indicado que este crecimiento va a estar especialmente vinculado al sector agrícola y a los servicios asociados, como apunta la herramienta de Perfilado Estadístico que su departamento ha puesto en marcha en el Servicio Andaluz de Empleo, y que, con sistemas avanzados de análisis de datos e inteligencia artificial, permite analizar la evolución del mercado de trabajo, anticipar necesidades de contratación y orientar con mayor eficacia las políticas activas de empleo, ha indicado la Junta en una nota.

Según las previsiones para el área territorial de empleo de la oficina de Huelva --que incluye los municipios de Trigueros, Aljaraque, Punta Umbría, San Bartolomé de la Torre, Beas, Gibraleón, Palos de la Frontera y gran parte de la capital--, se espera un incremento de la contratación del 33% entre febrero y abril respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supondría alrededor de 19.000 contratos.

Este crecimiento estará "especialmente vinculado" a ocupaciones como peones agrícolas, tanto en explotaciones generales como en huertas, invernaderos, viveros y jardines, trabajadores cualificados del sector agrícola y camareros asalariados. Asimismo, la herramienta detecta la existencia de algunas ocupaciones en las que la demanda de empleo será, en este período, "inferior" a las necesidades previstas de contratación, como oficiales y operarios de determinados oficios, peones agropecuarios o técnicos en control de procesos de producción de metales.

Actualmente, 30.030 personas buscan empleo en la provincia de Huelva, "lo que pone de manifiesto la necesidad de seguir avanzando en el ajuste entre la oferta y la demanda laboral", ha explicado la consejera.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha agradecido a Junta de Andalucía la "apuesta" por Huelva, "que en los últimos dos años ha dado un paso importante en la modernización de sus oficinas de empleo con actuaciones como la nueva oficina de La Orden y ahora con este nuevo centro que dará servicio no solo a la ciudad, sino también al área metropolitana". En este sentido, ha destacado que "son infraestructuras que nos ayudan a estar más cerca de las personas y a prestar un mejor servicio con más espacio, más recursos y una atención más moderna y eficaz para los onubenses".

ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADOS

Con el objetivo de "mejorar" la atención y ofrecer un acompañamiento "más eficaz" a las personas demandantes de empleo, Blanco ha explicado que el SAE puso en marcha a finales del pasado año el Plan T-Activamos, una iniciativa dirigida a "conocer con mayor profundidad las circunstancias personales y profesionales" de los usuarios para "adaptar los servicios a sus necesidades".

Así, ha explicado que desde su puesta en marcha, la oficina de empleo de Huelva ha atendido a 569 personas en el marco de este programa, mientras que en el conjunto de la provincia ya se han beneficiado más de 3.332.

El objetivo inicial del programa en toda Andalucía era atender a 24.000 personas durante los tres primeros meses de desarrollo --entre septiembre y diciembre de 2025--. Sin embargo, a finales de febrero el SAE ya había contactado con 49.465 personas en toda la comunidad autónoma, "superando ampliamente las previsiones iniciales".

72 MILLONES PARA POLÍTICAS DE EMPLEO EN HUELVA

De igual manera, ha destacado que las políticas de orientación, acompañamiento e intermediación laboral han supuesto "un importante esfuerzo inversor en la provincia desde 2019, con más de 46,8 millones de euros destinados a mejorar la empleabilidad de las personas, especialmente de colectivos vulnerables, mujeres del ámbito rural y urbano, y jóvenes".

A esta inversión "se suman más de 19 millones de euros en programas de fomento del empleo dirigidos a apoyar la creación y mantenimiento de puestos de trabajo --especialmente en centros especiales de empleo-- y a incentivar la contratación estable por parte de autónomos y pymes", ha explicado.

Asimismo, se han destinado 2,85 millones de euros al impulso del trabajo autónomo, 2,36 millones a formación para el empleo y más de 1,1 millones al comercio y la artesanía, entre otras líneas de actuación. "En conjunto, estas actuaciones suponen una movilización de más de 72,4 millones de euros en la provincia de Huelva para reforzar las políticas activas de empleo y mejorar las oportunidades laborales de la ciudadanía", ha añadido.

NUEVA OFICINA DE EMPLEO

La nueva oficina de empleo de Huelva contará con unas instalaciones más modernas y accesibles que permitirán mejorar la atención que se presta anualmente a más de 9.400 personas demandantes de empleo. La nueva sede contará con más de 650 metros cuadrados útiles, distribuidos en dos plantas con capacidad para 29 puestos de trabajo --14 del SAE y 15 del SEPE--, además de diferentes salas de uso compartido. La inversión prevista asciende a 1,45 millones de euros, que incluyen una subvención de 642.000 euros procedente del Plan Renove del SEPE.

La nueva oficina también integrará plenamente las herramientas digitales y telemáticas que el SAE está desplegando en el marco del Modelo de Gestión Integral para facilitar los trámites administrativos, ofrecer mayor autonomía a los usuarios y permitir que los técnicos de las oficinas dediquen más tiempo a la orientación laboral y al acompañamiento en la búsqueda de empleo.

Durante 2025, la oficina de empleo de Huelva gestionó 20.211 citas previas, de las que cerca del 62% se solicitaron por vía telemática. Además, se registraron más de 45.300 renovaciones de la demanda de empleo --con un uso de medios digitales del 94%-- y 38.828 reinscripciones, de las que el 88% también se realizaron de forma digital. En el ámbito de la intermediación laboral, la oficina tramitó 540 ofertas de empleo que suponían un total de 1.315 puestos de trabajo, de los que 860 ya han sido cubiertos.