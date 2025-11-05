Enfermeras gestoras de casos de Huelva intercambian experiencias en la I Jornada Provincial dedicada a su actividad

Inauguración de la I Jornada Provincial dedicada a la labora de las enfermeras gestoras de casos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Enfermeras gestoras de casos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Huelva se han reunido en la I Jornada Provincial dedicada a su labor asistencial, una iniciativa organizada por todos los centros sanitarios onubenses con el objetivo de compartir experiencias, debatir sobre modelos organizativos, conocer los avances en investigación y estrechar lazos para, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el encuentro, abierto al conjunto de los profesionales sanitarios, ciudadanos y otros agentes implicados, ha sido inaugurado en la Facultad de Enfermería por la delegada de Salud y Consumo, Manuela Caro, quien ha manifestado que "esta jornada permite dar visibilidad y poner en valor el trabajo tan importante que estas profesionales desarrollan, a la vez que sirve de punto de encuentro y reflexión para seguir avanzando en la calidad de la asistencia, los recursos existentes y los cuidados que se ofrecen a la población diana".

La provincia onubense cuenta en la actualidad con un total de 33 enfermeras gestoras de casos, una figura de enfermería de práctica avanzada que la Junta de Andalucía incorporó hace más de 20 años a los centros de salud y hospitales públicos en el marco de la implementación del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas.

Así, su cometido principal, tanto desde atención primaria como hospitalaria, es la detección y gestión de las necesidades de aquellos pacientes y sus cuidadores que, por su especial patología, deteriorado estado de salud o por tener reducida su movilidad, requieren de una gran organización de recursos sanitarios para su adecuado seguimiento, fundamentalmente en el ámbito domiciliario o tras el alta hospitalaria.

En este sentido, se encargan de la coordinación de todos los equipos que intervienen en la asistencia a la población diana para mejorar su efectividad y garantizar la continuidad de los cuidados que reciben los usuarios y no se produzcan así deficiencias en el paso de un nivel asistencial al otro.

De este modo, el programa de la jornada ha incluido en esta línea diversas ponencias, mesas de trabajo, mesas de participación y espacios de debate orientados a "promover la coordinación y las buenas prácticas en la gestión de casos". Bajo la denominación 'La otra mirada', uno de los bloques del encuentro ha estado dedicado específicamente a las asociaciones de pacientes, con la intervención de la Asociación de Familiares de Pacientes con Alzheimer y otras demencias (AFA Huelva), y a las personas cuidadoras, a fin de escuchar de primera mano sus testimonios y demandas.

COMPETENCIAS

De forma más detallada, las funciones concretas de las enfermeras gestoras de casos son las siguientes: gestionan los planes de cuidados personalizados para pacientes crónicos complejos, asegurando que reciban los servicios adecuados de forma integrada; y coordinan el alta hospitalaria, gestionando los servicios necesarios para la continuidad de cuidados en el domicilio o en otros centros.

Por otro lado, atienden, asesoran y colaboran en el cuidado de los problemas de salud de personas institucionalizadas en centros residenciales, una labor que se ha visto potenciada desde la pandemia de Covid-19; ofrecen apoyo a los cuidadores, informándoles sobre los recursos disponibles y ayudándoles a gestionar el agotamiento; realizan valoraciones integrales del estado de salud y las necesidades del paciente y su entorno; anticipan problemas futuros basándose en la trayectoria previsible de la enfermedad, y realizan la gestión administrativa asociada a la continuidad de cuidados.

Para el desarrollo de estas actuaciones, siguen un modelo de enfermería de práctica avanzada enfocada en la gestión de casos de alta complejidad y un modelo de atención impulsado para la mejora de la asistencia a grupos vulnerables, su responsabilidad se extiende a todo el proceso asistencial del paciente, tienen un rol clave en la detección precoz de posible problemas y en la prevención, y trabajan de forma colaborativa con el conjunto de profesionales involucrados en la atención del paciente, así como con la propia persona y su red de apoyo.