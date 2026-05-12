El Hospital Infanta Elena de Huelva muestra la evolución de la profesión enfermera en su Día Internacional

Exposición 'Una mirada al pasado' sobre la Enfermería, en el Hospital Infanta Elena de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Infanta Elena de Huelva se ha sumado este martes a la celebración del Día Internacional de la Enfermería con la inauguración de la exposición 'Una mirada al pasado', una propuesta instalada en el hall y el pasillo principal del centro hospitalario que quiere rendir homenaje a la historia de la profesión enfermera, a su compromiso permanente con los pacientes y a la profunda evolución que ha experimentado el cuidado sanitario a lo largo del último siglo.

La muestra, que permanecerá expuesta durante los próximos días, invita a pacientes, familiares y profesionales a detenerse por un momento para mirar atrás y reconocer el camino recorrido por una profesión "esencial" en el sistema sanitario, según ha indicado la Junta en una nota.

A través de imágenes, objetos y uniformes históricos, el Hospital Infanta Elena ha querido compartir con quienes pasan cada día por el centro un pequeño fragmento de la memoria colectiva de la enfermería y celebrar junto a ellos una jornada "especialmente significativa".

La exposición incluye una selección de imágenes de enfermeras "ilustres" cuya aportación al cuidado de las personas cambió paradigmas de atención y abrió nuevas formas de entender la asistencia sanitaria. Mujeres pioneras --y profesionales que marcaron un antes y un después-- que "contribuyeron a dignificar la profesión, impulsar la formación especializada o situar al paciente en el centro de los cuidados cuando aún quedaba mucho camino por recorrer".

"Porque hablar de enfermería es también hablar de evolución. Desde aquellos primeros cuidados organizados hasta la práctica clínica actual, la profesión ha sabido adaptarse a una medicina en constante transformación, incorporando conocimientos científicos, nuevas competencias, tecnología y formas de trabajo cada vez más complejas, sin perder nunca aquello que la define: la cercanía al paciente, la escucha, el acompañamiento y la atención humana en momentos especialmente vulnerables", han destacado desde el centro hospitalario.

Entre los elementos más llamativos de la exposición se encuentran también objetos antiguos utilizados en la asistencia sanitaria que hoy pueden "despertar cierta curiosidad" o incluso "arrancar una sonrisa". Instrumental, materiales y recursos que durante décadas formaron parte de la realidad cotidiana de hospitales y centros de salud y que, vistos desde el presente, permiten comprender cuánto han cambiado las herramientas, los procedimientos y la manera de cuidar.

Junto a ellos, los uniformes de enfermería ocupan también un lugar destacado en esta mirada retrospectiva. Prendas utilizadas hasta no hace tanto tiempo y que reflejan no solo una evolución estética, sino también los cambios vividos por la profesión y su progresiva adaptación a nuevas responsabilidades, funciones y escenarios asistenciales.

Una transformación que ha ido de la mano del avance de la medicina y del creciente protagonismo de la enfermería en la toma de decisiones clínicas, la educación sanitaria, la prevención y el acompañamiento integral de los pacientes.

Con esta iniciativa, el Hospital Infanta Elena ha querido acercar a la ciudadanía una parte de esa historia compartida y reconocer el trabajo que las enfermeras realizan cada día en el centro, muchas veces desde la discreción, pero siempre desde una enorme vocación de servicio. Profesionales que "están presentes en los momentos más importantes y delicados de la vida de las personas, acompañando, cuidando, aliviando y ofreciendo seguridad cuando más se necesita".

La exposición 'Una mirada al pasado' nace así como una "pequeña aportación" del Hospital Infanta Elena al "gran trabajo" que la enfermería desarrolla cada día, "una invitación a recordar de dónde viene la profesión para valorar aún más el papel imprescindible que continúa desempeñando en el presente y seguirá teniendo en el futuro".