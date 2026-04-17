El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva aborda la innovación en depresión y prevención del suicidio

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva ha organizado las II Jornadas por la Depresión. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva ha organizado las II Jornadas por la Depresión, un encuentro científico centrado en esta edición en las innovaciones en la depresión resistente al tratamiento, la prevención del suicidio y el abordaje integral de los pacientes con conducta suicida.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el foro, celebrado en el salón de actos del centro hospitalario, ha reunido a profesionales de las distintas disciplinas de la salud mental, así como a facultativos de otras especialidades hospitalarias y de atención primaria, con el objetivo de compartir experiencias, actualizar conocimientos con las últimas novedades y reforzar la coordinación asistencial en uno de los principales retos de la salud pública hoy en día.

El director gerente del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, el doctor Manuel García de la Vega, ha realizado la apertura institucional de la jornada en compañía de la directora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental intercentros de Huelva, la doctora Lourdes Hernández.

En su ponencia, la doctora Hernández, psiquiatra, ha abogado por la necesidad de un mayor apoyo de la industria en innovación farmacológica para cambiar el paradigma de los pacientes con depresión, "siempre con la mejor evidencia científica", que "permita ofrecerles nuevas opciones terapéuticas y transformar los resultados en salud mental".

Un "claro ejemplo" ha sido la esketamina, el primer medicamento innovador en décadas aprobado en España en 2022 para el tratamiento de la depresión y el único tratamiento farmacológico autorizado en la UE para la depresión resistente en adultos, con "un robusto desarrollo clínico y excelentes datos en la vida real de estas personas".

Precisamente, el doctor Juan Diego Pocognoni, psiquiatra, ha expuesto los resultados del programa con este fármaco en depresiones resistentes y refractaria a otros tratamientos en pacientes en la Unidad de Salud Comunitaria de Lepe, Huelva, y ha resaltado la importancia de un enfoque integral en pacientes con patología compleja.

Por su parte, el doctor Diego de la Vega, psiquiatra del Hospital Universitario Virgen Macarena, y el doctor Daniel Núñez, psiquiatra del Hospital Naval de Ferrol, han expuesto cómo, desde consultas específicas de prevención del suicidio, se puede ofrecer una atención integral a pacientes en situaciones de especial gravedad, así como acompañar a sus familias en un momento de alta vulnerabilidad.

El doctor de la Vega ha presentado también el programa de atención al riesgo de suicidio en el entorno sanitario de los especialistas residentes implementado en su centro.

La jornada ha concluido con la intervención de la Rocío Pérez, enfermera especialista en el centro de salud de La Palma del Condado, Huelva, y secretaria de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (Aeesme), quien ha puesto en valor su papel "esencial" en la detección precoz, el acompañamiento y el apoyo a pacientes y familiares en situaciones de especial inestabilidad, en el abordaje conjunto de esta patología.

Con esta iniciativa, el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez reafirma su compromiso con la mejora continua en la atención a la salud mental y con el desarrollo de estrategias efectivas para la atención al paciente con patología grave y, en especial, en la prevención del suicidio.