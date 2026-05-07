El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva acoge una jornada sobre ciberseguridad en dispositivos médicos

Jornada formativa 'Ciber IoMT en el entorno sanitario: Dispositivos Médicos Conectados y Ciberseguridad, entornos seguros para el paciente'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva acoge este jueves la jornada formativa 'Ciber IoMT en el entorno sanitario: Dispositivos Médicos Conectados y Ciberseguridad, entornos seguros para el paciente', una iniciativa desarrollada con la colaboración de diferentes instituciones y programas europeos, nacionales y regionales y orientada a reforzar la seguridad de la tecnología sanitaria conectada.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la bienvenida ha contado con el director gerente del centro hospitalario, Manuel García de la Vega, y el subdirector TIC de la provincia de Huelva, Bernardo Bueno.

Este encuentro, que se desarrolla en un centro de cada provincia andaluza, tiene como objetivo compartir conocimiento, experiencias y buenas prácticas en ciberseguridad aplicada al ámbito sanitario. Su importancia viene derivada de la incorporación de herramientas tecnológicas en los centros, destinadas a ofrecer diagnósticos más precisos y efectivos, cirugías más seguras y una mayor accesibilidad y personalización.

Actualmente, conviven miles de dispositivos conectados como equipos de diagnóstico por imagen, monitores de pacientes o sistemas de telemedicina que conforman un ecosistema diverso que han mejorado la capacidad asistencial y es necesario proteger.

Durante la sesión se han abordado contenidos clave relacionados con el contexto del IoMT (Internet of Medical Things) en sanidad y su impacto directo en la seguridad del paciente. El IoMT engloba al conjunto de dispositivos y sistemas sanitarios conectados a la red como monitores, equipos médicos o aplicaciones; que permiten recopilar, transmitir y analizar datos clínicos en tiempo real, facilitando una atención más coordinada y basada en la información.

Asimismo, se han analizado lecciones aprendidas a partir de casos reales, la protección de la cadena de suministro desde la contratación pública, el gobierno seguro de sistemas críticos y el papel de la inteligencia artificial en los entornos sanitarios.

La jornada ha incluido también una mesa redonda en la que profesionales han compartido experiencias sobre la aplicación práctica del IoMT en la asistencia sanitaria, poniendo en común retos y oportunidades vinculados a la digitalización del sistema.

El encuentro ha contado con la participación de Manuel Jimber, coordinador docente y responsable de Seguridad TIC del Servicio Andaluz de Salud; la subdirectora de la Agencia Digital de Andalucía, Miriam Jiménez; la directora de la Estrategia de Seguridad del paciente del Sistema Sanitario Público Andaluz, Eva Moreno; María Teresa Aracama, directora Económica Administrativa del centro hospitalario;el jefe de sección de Electromedicina del Hospital Universitario Regional de Málaga, Jerónimo López; y Benito Prieto, del Gabinete Provincial de la Agencia Digital de Andalucía.

Los participantes han abordado los diferentes aspectos del ámbito de la seguridad, la tecnología sanitaria, las comunicaciones y los sistemas de información.