El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva lleva a cabo mejoras en las instalaciones de su lavandería

Servicio de lavandería del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, ha iniciado varias actuaciones para la mejora en las instalaciones de su servicio de lavandería, donde anualmente sus profesionales procesan cerca de un millón de kilos de ropa sanitaria procedente de la actividad asistencial del centro.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, entre las iniciativas previstas, se llevarán a cabo el mantenimiento y la puesta a punto de los diferentes equipos --lavadoras, secadoras, calandras y túnel de planchado--, así como de la instalación de producción de vapor y de la red que suministra de energía térmica a todo el servicio.

El proyecto incluye además la mejora tanto del sistema de climatización --para ganar potencia en el caudal de aire generado--, como de la instalación de extracción de aire caliente mediante la colocación de seis nuevos extractores, así como la renovación de los materiales de aislamiento de las tuberías de vapor que generan calor, tres medidas que en conjunto permitirán optimizar la temperatura interior y mejorar la eficiencia energética del espacio.

Otra parte importante de las actuaciones se centrará en una adecuación y reorganización de los espacios. En concreto, se reordenará el área de secadoras para facilitar un trabajo más cómodo y ergonómico para las profesionales. Unos trabajos que también contemplan repasos generales de albañilería y de limpieza en profundidad de toda el área.

Junto a estas actuaciones, se optimizará el circuito automático de suministro de detergentes, desinfectantes y suavizante, lo que garantizará una dosificación más precisa, segura y eficiente en las lavadoras, contribuyendo a mejorar la calidad del proceso de higienización.

La lavandería del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez está formada por un equipo de 54 profesionales entre personal de lavado y planchado, pinches, costureras, celadores, técnicos superiores de alojamiento y jefatura de hostelería, que se encargan del procesado completo de la ropa sanitaria.

Su labor abarca desde la recepción de la ropa sucia de pacientes y profesionales, su lavado y desinfección, hasta el secado, doblado, clasificación y distribución final para ser nuevamente utilizada. Durante el período de mejora y puesta a punto de las instalaciones, la parte del proceso de lavado, desinfección, secado y doblado, es asumido temporalmente por una empresa externa, mientras que parte del doblado y el resto de las tareas continúa realizándose en un espacio anexo a manos del personal habitual de lavandería.

Esta iniciativa permitirá mejorar el servicio prestado desde la lavandería hospitalaria y la confortabilidad de sus profesionales, asegurando que la actividad diaria del hospital disponga siempre de la ropa sanitaria necesaria en las mejores condiciones.