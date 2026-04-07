El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva oferta por primera vez cien plazas de residentes y nuevas especialidades

Residentes en la última jornada celebrada en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva celebra este miércoles las V Jornadas de Puertas Abiertas dirigidas a los futuros especialistas internos residentes (EIR) que quieran conocer en detalle la oferta formativa del centro, que este año alcanza, por primera vez, las cien plazas ofertadas, ampliándose también las especialidades hasta alcanzar las 35.

Según ha indicado la Junta en una nota, entre las novedades, se incorporan este año las especialidades de Endocrinología y Nutrición (una plaza) y de Medicina de Urgencias y Emergencias (una plaza) y se amplía la oferta en Hematología (de una a dos plazas) y en Medicina Física y Rehabilitación (de dos a tres). Junto a ello, se han obtenido dos nuevas acreditaciones para la nueva especialidad de Medicina Nuclear (una) y la ampliación de Obstetricia y Ginecología (de dos a tres). Estas dos últimas podrán ya ofertarse en la convocatoria de 2027.

Las jornadas de este miércoles tendrán lugar de 10 a 12 horas en el salón de actos del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez y están destinadas a médicos, farmacéuticos, psicólogos, enfermeros y físicos que acaban de aprobar el examen EIR. Se trata de una cita para conocer de cerca el centro, recabar toda la información que necesiten de las diferentes especialidades y resolver sus dudas "para ayudarles a decidirse", ya que se encuentran en la fase de seleccionar el hospital y la especialidad donde iniciarán próximamente su formación.

Actualmente, están realizando la especialidad en este hospital un total de 241 EIR de diferentes años, guiados por una Comisión de Docencia y un equipo multidisciplinar conformado por 71 tutores del centro. Igualmente, se cuenta con las comisiones de docencia del Distrito de Atención Primaria Huelva Costa y Condado-Campiña, la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Laboral y la de Medicina Preventiva y Salud Pública.

En este encuentro podrán conocer de la mano del director gerente, Manuel García de la Vega, y la jefa de Estudios, Pilar Martínez, acompañados de las direcciones médica y de enfermería, las características más relevantes de este centro y las posibilidades que les ofrece durante su itinerario formativo. Los residentes actuales del hospital, Félix Rosa, R5 de Cardiología, y Belén Pino, R3 de Medicina Intensiva, les transmitirán su experiencia durante el recorrido de estos años.

A continuación, los asistentes a la jornada de mañana ahondarán con más profundidad en las especialidades que les interesen en grupos reducidos, acompañados por los correspondientes tutores y residentes actuales, quienes los atenderán "de manera más personal" acompañándoles en la visita al servicio correspondiente.

También tendrán la oportunidad de conocer el soporte que les dará la Fundación Andaluza de Investigación en Salud (Fabis), con sede en este centro hospitalario, ya que se beneficiarán de toda su cartera de servicios, como son: el análisis estadístico y el asesoramiento metodológico para publicaciones, presentaciones en congresos, revistas científicas, etc.; asesoramiento en la búsqueda de financiación para estancias formativas internacionales, convocatorias; apoyo de la plataforma de recogida de datos para trabajar en red; soporte para la transferencia de conocimiento en patentes, modelos de utilidad; participación en ensayos clínicos en fases más tempranas con la nueva Unidad de Investigación Clínica; entre otros.

Entre los aspectos más valorados por los EIR para elegir este hospital como su centro de Formación Sanitaria Especializada destacan cada año "el ser un hospital de referencia provincial que mantiene la esencia familiar en un entorno acogedor; el trato cercano y comprometido de tutores, profesionales y residentes; la oportunidad de adquirir habilidades clínicas, intervencionistas, de docencia e investigación del nivel de hospitales de referencia andaluces; y la posibilidad de realizar rotaciones externas nacionales e internacionales", señala la Junta.

Asimismo, la administración andaluza destaca que "cada vez son más los EIR de otros centros nacionales que eligen como rotación externa el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez para enriquecer su formación".

Las plazas ofertadas en 2026 son de las especialidades de: Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Anestesiología y Reanimación, Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Endocrinología y Nutrición; Farmacia Hospitalaria, Hematología y Hemoterapia, Medicina de Urgencias y Emergencias, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Nefrología, Neumología, Neurología, Obstetricia y Ginecología --Medicina y Enfermería (Matrona)--.

También Oftalmología, Oncología médica, Oncología radioterápica, Otorrinolaringología, Pediatría y sus áreas específicas, Radiodiagnóstico, Radiofísica Hospitalaria, Urología; así como Psiquiatría, Psicología Clínica y Enfermería de Salud Mental; Medicina y Enfermería del Trabajo; además de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria que desarrollan diferentes rotatorios en este centro hospitalario.