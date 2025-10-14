El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva realiza obras para la renovación de ascensores y aseos de la entrada principal

Obras en la remodelación de los ascensores del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva está llevando a cabo obras para la completa renovación de los cuatro ascensores que dan acceso desde el hall principal a las diferentes unidades de hospitalización, así como para la adecuación de los aseos ubicados en esa área. El presupuesto, cercano a los 845.000 euros, incluye también un nuevo ascensor camillero en el Hospital Vázquez Díaz, centro dependiente de este hospital universitario.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, esta actuación tiene como objetivo "mejorar la seguridad, accesibilidad y eficiencia energética del edificio", ofreciendo un servicio "más confortable tanto para los usuarios como para los profesionales".

De este modo, los cinco ascensores serán reemplazados por nuevos equipos que contarán con "tecnología avanzada, mayor capacidad, sistemas de accesibilidad universal y un diseño moderno, adaptado a las necesidades actuales de movilidad". La sustitución se va a realizar de manera progresiva de modo que se causen las menos molestias posibles.

Así, en primer lugar se están realizando los trabajos de desmontaje de los dos ascensores que dan acceso a los bloques 3 y 4 de hospitalización y, a continuación, se hará lo mismo con los ascensores de los bloques 1 y 2.

En paralelo, se han iniciado también las obras de adecuación de los aseos ubicados a ambos lados del hall principal para ofrecer instalaciones más modernas. En el momento actual se está trabajando en los tres aseos --masculino, femenino y accesible-- ubicados en el área de entrada a los bloques 3 y 4 para, una vez terminados y abiertos al público, hacer lo mismo con los tres emplazados en el acceso a los bloques 1 y 2.

En todos ellos, se usarán revestimientos de PVC en suelos y paredes --un material de gran resistencia que facilita la limpieza y mejora la estética--, se instalarán nuevos sanitarios, un sistema de iluminación LED de alta eficiencia energética con luminarias de bajo consumo y nuevas puertas de acceso.

La renovación de los dos núcleos de ascensores y aseos, así como el ascensor camillero del Hospital Vázquez Díaz, se enmarcan en el plan de mejora de infraestructuras del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez y suponen un paso más en la modernización de sus instalaciones, en este caso, en áreas comunes de alta afluencia, reforzando su compromiso con la comodidad y la accesibilidad.