El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva reduce el impacto de las fracturas por osteoporosis

Equipo organizaro de las I Jornadas de Osteoporosis de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, celebra este jueves las I Jornadas de Osteoporosis de Huelva. Este encuentro científico nace con el objetivo de compartir el modelo del centro hospitalario orientado a reducir las fracturas por osteoporosis, actualizando los conocimientos sobre una patología crónica y con alta prevalencia.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, se realizará desde una perspectiva práctica y basada en la evidencia científica más reciente, poniendo en valor la "importancia" de la coordinación entre los profesionales implicados en su manejo. La osteoporosis constituye una de las principales causas de fractura por fragilidad, discapacidad, pérdida de autonomía y mortalidad en las personas mayores. A pesar de su impacto, continúa existiendo una importante brecha diagnóstica y terapéutica.

Con frecuencia, la primera manifestación clínica de la enfermedad es ya una fractura, destacando especialmente las de cadera por su elevada morbimortalidad, tanto durante el ingreso hospitalario como en el año posterior al evento.

En este sentido, para hacer frente a este desafío asociado al envejecimiento de la población, el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez ha impulsado en los últimos años un modelo basado en la colaboración entre especialidades que ha permitido optimizar el abordaje de la osteoporosis y de las fracturas por fragilidad.

Así, en la actualidad, los pacientes reciben una valoración integral que incluye evaluación de factores de riesgo, prevención de caídas, optimización preoperatoria y postoperatoria e inicio precoz de tratamientos específicos destinados a reducir el riesgo de nuevas fracturas.

Entre las iniciativas asistenciales para lograrlo destacan, por un lado, la Unidad FLS (Fracture Liaison Service), creada en 2021 y acreditada en 2024, formada principalmente por especialistas de Rehabilitación y Reumatología, que ha supuesto un avance clave en la identificación y seguimiento de pacientes con fracturas por fragilidad, contribuyendo a reducir el riesgo de nuevas fracturas.

En paralelo, el centro cuenta desde hace años con una Unidad de Medicina Perioperatoria y Asistencia Compartida, integrada por especialistas en Medicina Interna que trabajan en coordinación directa con el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Este modelo de trabajo multidisciplinar ha demostrado mejorar los resultados clínicos en pacientes complejos, reducir la estancia hospitalaria y disminuir la mortalidad perioperataria.

La atención multidisciplinar mejora los resultados clínicos, por ello, estas jornadas abordarán la osteoporosis y sus complicaciones con un enfoque transversal a lo largo de cuatro ponencias especializadas. Comenzarán con la intervención de la doctora María Redondo (Medicina Física y Rehabilitación), sobre el funcionamiento de la Unidad FLS, la detección y seguimiento de pacientes, los circuitos de derivación y los proyectos de futuro.

Además, la doctora Cristina Estévez (Medicina Interna e integrante de la Unidad de Medicina Perioperatoria y Asistencia Compartida), presentará por su parte el protocolo de atención integral al paciente con fractura de cadera, una iniciativa clave dentro del proceso de acreditación de la unidad.

A continuación, la doctora Marta Llanes (Reumatología), revisará las estrategias actuales de tratamiento farmacológico y las principales novedades terapéuticas para individualizar el tratamiento según el perfil de riesgo de cada paciente.

Por último, la doctora Rocío Rovira (Cirugía Ortopédica y Traumatología), abordará el papel de la cirugía en el manejo de las fracturas osteoporóticas y los retos actuales en el tratamiento quirúrgico de estos pacientes. Este encuentro científico, que se celebrará en la sede del Colegio de Médicos onubense previa inscripción gratuita, será un punto de encuentro entre profesionales comprometidos con la mejora de la atención a los pacientes con osteoporosis y servirá para fortalecer la colaboración entre especialidades para afrontar uno de los mayores retos de salud pública en la actualidad.