La huelga contra el Estatuto Marco del Ministerio suspende 12.736 actos sanitarios en Huelva en la última semana

Cartel contra el Estatuto Marco del Gobierno en la fachada de la sede del Colegio de Médicos de Huelva. - COLEGIO DE MÉDICOS DE HUELVA

HUELVA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de que la huelga contra el Estatuto Marco del Gobierno de España ha obligado a suspender un total de 12.736 actos sanitarios en la provincia de Huelva. Por ello, ha criticado la actitud de la ministra Mónica Garcia que "no ha tenido ni un segundo para dialogar y alcanzar un acuerdo que haya evitado las seis huelgas de médicos encadenadas".

En nota de prensa, Antonio Sanz ha señalado que "el problema ha ido creciendo mes a mes, desde el pasado diciembre", por ello, ha acusado a Mónica García de ser "la peor ministra de Sanidad de la historia de la democracia española". "Es una pirómana de la sanidad pública, que está más centrada en su candidatura a las elecciones que en buscar soluciones".

Por el contrario, ha defendido que desde la Junta "se apoya a los médicos en sus reivindicaciones y, se apuesta por el diálogo, algo que se está aplicando en Andalucía". "El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe sentarse con los médicos, debe escucharlos y dialogar, debe poner fin a esta huelga que está perjudicando a los ciudadanos", ha exigido.

"Porque, en lugar de buscar consensos, la ministra de Sanidad ha preferido escurrir el bulto y responsabilizar a las comunidades autónomas. La ministra no quiere aceptar que el desarrollo del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios corresponde al Ministerio de Sanidad, por lo que debe dimitir ya e imponerse una política de diálogo, como pide Andalucía, porque quienes sufren son los ciudadanos y los sistemas públicos de las comunidades autónomas", ha enfatizado.

Tal y como ha informado el consejero, desde que empezaron las huelgas contra el Estatuto Marco, en diciembre, "en Andalucía se han suspendido más de 1,5 millones de actos sanitarios --una media de 60.000 actos diarios suspendidos, entre citas, pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas--, lo que provoca "un impacto económico acumulado en las huelgas de casi 200 millones de euros (199,69 millones)".

La última semana de huelga del 16 al 19 de junio ha supuesto "la pérdida de 211.504 actos sanitarios en Andalucía con un impacto económico estimado de 28,64 millones de euros". En Huelva, cerca de 13.000.

Por último, Antonio Sanz se ha preguntado "cómo el PSOE puede asegurar que defiende la sanidad pública si deja que se pierdan citas, operaciones y pruebas por no querer escuchar a sindicatos y comunidades". "Los socialistas y sus socios están destrozando la sanidad pública", ha concluido.