Huelva celebra las I Jornadas Provinciales de Bioética centradas en la excelencia y los derechos ciudadanos

HUELVA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Huelva acoge sus I Jornadas Provinciales de Bioética, un encuentro pionero en la provincia organizado por el Comité de Ética Asistencial, que nace con la vocación de consolidar un modelo de atención sanitaria guiado por valores éticos sólidos, centrado en los derechos de la ciudadanía, la corresponsabilidad y la excelencia profesional.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la apertura ha corrido a cargo del director gerente del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Manuel García de la Vega, quien ha destacado que la celebración de estas primeras jornadas "representa un hito sanitario estratégico en un contexto donde la complejidad clínica, los avances tecnológicos, la presión asistencial y las nuevas expectativas de la ciudadanía exigen marcos éticos más robustos, coherentes y compartidos".

La presidenta del Comité de Ética Asistencial Provincial y subdirectora médica del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Ángela Herrera Chilla, ha realizado la conferencia inaugural 'Una mirada ética para una práctica clínica con sentido: Construyendo juntos el futuro', en la que ha subrayado la necesidad de integrar la bioética como eje estructural --y no ornamental-- de la organización sanitaria.

"La bioética constituye la brújula que orienta las decisiones asistenciales, garantiza la protección de los derechos de la ciudadanía y sostiene la calidad moral del sistema sanitario", ha comentado.

UN COMPROMISO CON LOS VALORES ESENCIALES

El encuentro ha reunido a profesionales de múltiples ámbitos de la Atención Primaria y Hospitalaria, de centros sanitarios públicos y privados --medicina, enfermería, trabajo social, farmacia, gestión sanitaria y residentes-- para abordar los principales desafíos éticos actuales, como son, la toma de decisiones compartida, la protección de colectivos vulnerables, la humanización de la asistencia y la ética de los límites frente a la tecnificación.

En un escenario donde las decisiones clínicas y organizativas adquieren una "complejidad creciente", las Jornadas Provinciales de Bioética buscan reforzar la cultura ética del sistema sanitario y asegurar que "valores esenciales como equidad, autonomía, justicia, dignidad, corresponsabilidad y participación vertebren tanto la práctica clínica como la gestión de la salud".

Las jornadas cuentan con el auspicio del Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermería y la Diputación de Huelva, entre otros, reforzando el carácter transversal y multidisciplinar de la iniciativa, así como su compromiso con una atención sanitaria basada en valores. Aspiran a convertirse en un espacio de referencia, reflexión y compromiso entre todos los profesionales de la salud.

En el centro de esta iniciativa se encuentra el papel del Comité de Ética Asistencial provincial, un órgano consultivo de máxima consideración cuya misión es aportar la ayuda de profesionales expertos para la prevención y la resolución de las dudas éticas que pudieran generarse en el proceso de atención sanitaria, velando porque se respeten los valores individuales de cada paciente.

Los comités ofrecen asesoramiento en casos clínicos complejos, elaboran protocolos para la toma de decisiones, promueven la planificación anticipada de decisiones, facilitan el uso adecuado del consentimiento informado y acercan la bioética tanto a profesionales como a ciudadanía.