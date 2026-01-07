Huelva ha sido la provincia con menos incidencias en durante la Navidad en Andalucía, con 2.157 emergencias

Archivo - Sala coordinadora del 112. - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta que dirige Antonio Sanz, ha coordinado 2.157 emergencias durante el periodo de Navidad en la provincia de Huelva (desde las 15,00 horas del día 24 de diciembre de 2025 a las 00,00 horas del día 7 de enero), lo que la convierte en la provincia andaluza con menor número de incidencias registradas.

Según ha indicado la Junta en una nota, el balance de gestión de emergencias ha implicado un incremento de un 8,28 por ciento más que el año pasado, cuando fueron 1.992 incidencias gestionadas, debido sobre todo a los temporales que han azotado la comunidad, lo que "demuestra, asimismo, la confianza de la ciudadanía en este servicio para coordinar situaciones de urgencia y emergencia", ha remarcado.

Los avisos más numerosos al Teléfono 112 han sido los relacionados con asistencias sanitarias (1.173) y los relativos a casos de seguridad ciudadana (284), seguidos de las incidencias de tráfico (150), los incendios (142), las relacionadas con animales (123) y los accidentes de circulación (67). El resto de emergencias se han debido a solicitudes de servicios sociales, rescates y salvamentos y anomalías en servicios básicos, entre otros.

Las emergencias gestionadas en Huelva suponen el 5,6 por ciento de las contabilizadas en toda la comunidad, donde se han atendido durante todas las fiestas navideñas un total de 38.058, un 17,86 por cierto más que en el mismo periodo del pasado año.

Por provincias, Sevilla es la que ha tenido un mayor número de incidentes (9.214) y tras ella Málaga (8.570), Granada (4.962) y Cádiz (4.781). Con un menor número de emergencias coordinadas han estado Almería (3.035), Córdoba (2.828), Jaén (2.511) y Huelva (2.157).

En el recuento por capitales de provincia, un total de 4.122 avisos se han gestionado en la capital sevillana, 3.051 en Málaga, 1.449 en Córdoba y 1.391 en Granada. Las capitales andaluzas con menor número de emergencias en las fiestas navideñas han sido Almería (753), Huelva (767), Jaén (500) y Cádiz (485).

El 1 de enero de 2026 se cumplió un año de la puesta en marcha de la Agencia de Emergencias de Andalucía, la más grande de España en medios, recursos y capacidades y en la que se integra el 112, un servicio público, gratuito y multilingüe.

La ciudadanía puede recurrir al teléfono único ante una emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. Con una sola llamada a este número gratuito y fácil de recordar vigente en todo el territorio europeo, se puede acceder a las ayudas necesarias ante cualquier situación de urgencia y emergencia las 24 horas del día los 365 días del año.

Se trata de un servicio de atención multilingüe que ofrece atención a los usuarios en inglés, francés, alemán, árabe y ucraniano además de en español. De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia.