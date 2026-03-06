Influencers andaluces reivindican "ética y responsabilidad" en las redes en un encuentro del Consejo Audiovisual

Celebración de la jornada de 'Andalucía Influye' organizada por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA). - CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha organizado por sexto año consecutivo 'Andalucía Influye', unas jornadas temáticas sobre influencia responsable. En esta ocasión, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva (UHU) ha acogido el encuentro donde colaboran ICMedia y la UHU para analizar el papel de los creadores de contenido en el ecosistema digital y promover una influencia responsable en redes sociales.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el salón de actos del centro universitario ha reunido a estudiantes, investigadores y profesionales de la comunicación en una sesión conducida por la periodista Ana Virginia Gutiérrez, quien ha guiado un programa centrado en los retos éticos y profesionales que afrontan los influencers en la actualidad.

La vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Huelva, Mariló Guzmán, ha inaugurado la jornada dando la bienvenida a los asistentes y subrayando la "importancia" de abordar desde el ámbito universitario fenómenos comunicativos que tienen un impacto creciente entre los jóvenes.

Por su parte, el presidente del CAA, Domi del Postigo, ha destacado el papel de las personas influyentes, "no solo en la actualidad, sino como fenómeno social que ha ocurrido desde siempre". Ha agradecido a los colaboradores de esta iniciativa el que hayan hecho posible que 'Andalucía Influye' se haya consolidado en el panorama universitario más allá de nuestra región, superando ya un lustro de vida.

Tras su intervención, se ha dado paso a conocer el Libro Blanco de la Influencia Responsable, a cargo de la investigadora de la Universidad de Navarra Patricia San Miguel, coordinadora del proyecto Thinkfluencer. La experta ha explicado que este trabajo "busca ofrecer criterios claros para entender qué es un influencer, cómo deben cuidar su salud emocional, cuáles son sus responsabilidades y qué buenas prácticas deben guiar su actividad en redes sociales".

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la presentación de los tres creadores de contenido andaluces que han compartido con el público su experiencia en el sector digital a través de "un diálogo fluido, educativo y muy ameno": @carmeron (Carmen Corchero), @fermentedfreelance (José de la Rosa) y @elisnacio (Ignacio Coté).

Durante el coloquio, moderado por Ana Virginia Gutiérrez, los participantes reflexionaron sobre la "necesidad" de planificar y revisar cuidadosamente los contenidos antes de publicarlos, conscientes del "impacto que pueden generar en sus comunidades". En este sentido, Ignacio Coté ha explicado que en ocasiones ha decidido frenar una publicación para informarse mejor antes de opinar sobre determinados temas, mientras que Carmen Corchero ha destacado la importancia de releer los mensajes porque "pueden llegar a malinterpretarse".

Los creadores también coincidieron en señalar algunas "líneas rojas" en la creación de contenido, como la exposición de menores en redes sociales o la promoción de prácticas peligrosas. José de la Rosa advirtió especialmente sobre el riesgo de ciertos retos virales relacionados con la salud, mientras que Coté alertó de la presencia de apuestas y casinos "camuflados" en muchas campañas digitales.

Otro de los temas abordados fue la monetización del contenido y la realidad profesional de quienes trabajan en redes. Mientras que algunos creadores mantienen su actividad digital como complemento a otras ocupaciones, otros utilizan las plataformas como su principal canal de comunicación y de generación de oportunidades profesionales. En cualquier caso, los participantes coincidieron en que la creación de contenido exige planificación, estrategia y muchas horas de trabajo, más allá de la aparente espontaneidad que muestran las publicaciones.

POR UN ENTRETENIMIENTO EDUCATIVO

Asimismo, el debate también ha abordado la relación entre entretenimiento y educación en las redes sociales. Para los tres influencers, el contenido digital "puede cumplir ambas funciones". "El entretenimiento también puede servir para educar", ha apuntado Coté, mientras que Corchero ha señalado que muchos creadores ofrecen soluciones o información útil a personas que buscan contenidos específicos.

La jornada ha concluido con un turno de preguntas en el que el público planteó cuestiones sobre la relación entre los creadores de contenido, la competencia en el sector o el reconocimiento de esta actividad en los medios de comunicación tradicionales. Los participantes coincidieron en destacar la importancia de la colaboración entre creadores y de construir comunidades basadas en la confianza.

Con iniciativas como 'Andalucía Influye', el Consejo Audiovisual de Andalucía impulsa un espacio de reflexión sobre la responsabilidad social de la influencia digital y el papel que desempeñan los creadores de contenido en la construcción de la conversación pública en internet.