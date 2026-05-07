Inscripción abierta para solicitar hasta 135 plazas gratuitas de cursos en Tecnologías 5G en Huelva

Delegación de Empleo en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Ya está abierto el plazo de inscripción para tres nuevos cursos gratuitos en tecnologías emergentes como Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas (IoT) y Realidad Virtual, dirigidos a personas interesadas en mejorar su preparación en ámbitos con creciente aplicación profesional. Esta programación formativa, desarrollada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, cuenta con la colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la oferta formativa en Huelva suma 135 plazas para los tres cursos previstos y que finalizarán en noviembre. En concreto, la programación contempla uno de Programación de soluciones IoT y Smart Cities, que comienza el próximo 25 de mayo y para el que aún hay plazas disponibles. El segundo de los cursos es de Programación en Realidad Virtual y Aumentada, que se impartirá en septiembre, y el tercero se dedicará a la Inteligencia Artificial y Big Data, estando programado para el próximo mes de octubre.

Las personas interesadas pueden inscribirse y consultar toda la información sobre contenidos, requisitos e inscripciones en la web www.formacionen5g.es o mediante la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Cada curso cuenta con 45 plazas y una duración de 150 horas repartidas a lo largo de ocho semanas. La metodología combina un formato 80% online y 20% presencial, con sesiones de apoyo y seguimiento en aula orientadas al desarrollo práctico de contenidos y proyectos. Las clases presenciales se desarrollan en el edificio La Lonja.

La formación está dirigida prioritariamente a personas en situación de desempleo, aunque hasta un 30% de las plazas vacantes pueden ser para personas ocupadas que deseen mejorar o actualizar sus competencias digitales.

Para acceder no se requieren conocimientos tecnológicos previos, aunque sí es necesario contar con una titulación mínima, como Bachillerato, ciclo formativo de grado medio o superior, certificado de profesionalidad de Nivel 3, grado universitario o equivalente. Al finalizar la formación, el alumnado recibe un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

TECNOLOGÍAS CON APLICACIÓN EN MÚLTIPLES SECTORES

Esta programación formativa ofrece una oportunidad para acercarse a herramientas y entornos tecnológicos cada vez más presentes en sectores como la industria, los servicios, la logística, la salud, la educación, el turismo o la gestión urbana.

Los cursos están orientados a que el alumnado pueda adquirir conocimientos aplicables, familiarizarse con nuevas soluciones digitales y mejorar su preparación para entornos laborales en transformación.