La IV Carrera Solidaria en Homenaje a los Donantes de Órganos y Tejidos en Huelva se celebrará el 15 de junio

HUELVA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Coordinación de Trasplantes del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva ha presentado este lunes la 'IV Carrera Solidaria en Homenaje a los Donantes de Órganos y Tejidos', que tendrá lugar el próximo domingo 15 de junio en "agradecimiento" a los donantes y sus familias, así como a aquellos que "con pequeños y grandes gestos han regalado parte de su tiempo y de su vida a salvar a los demás".

Según ha indicado la Junta en una nota, este evento ha sido organizado por la Coordinación de Trasplantes del centro con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, el Centro Comercial Holea, Carrefour, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Universidad, Chiguagua, Diamond Onuba y Momo Tickets, cuyos representantes han acudido a esta presentación, junto al equipo directivo del hospital y las asociaciones de pacientes implicadas: Alcer, Enfermedad de Andrade, Trasplantados Hepáticos y el Club Deportivo de Pacientes Trasplantados Andaluces.

La coordinadora de Trasplantes del Hospital Universitario Juan Ramón, Jiménez, Paloma Oliva, ha presentado la carrera junto a los colaboradores con "emoción, respeto y profunda gratitud" para "rendir tributo a quienes, con su generosidad y altruismo, han dado vida y esperanza a tantas personas".

"Cada paso que damos en esta carrera simboliza un acto de amor. Corremos por los donantes, por sus familias, por los receptores y por todas las personas que siguen esperando una segunda oportunidad. Gracias a quienes, en un momento de dolor, fueron capaces de decir "sí" y convertirse en héroes anónimos para otros", ha continuado.

La gerente del centro comercial Holea, Lucía Guidado, ha detallado que "la carrera comenzará a las 09,30 con salida y llegada a Holea, con punto de encuentro en Carrefour a las 09,00 horas. El recorrido será de unos 5 kilómetros a través de la Universidad. Las inscripciones se podrán realizar de forma gratuita desde este mismo lunes a través de la página web www.momotickets.com y también físicamente "tanto en atención al cliente de Holea como en Chiguaga de este centro comercial, donde también encontrarán información más detallada de este evento".

Los dorsales, camisetas y bandadas para amigos caninos se pueden recoger del 12 al 15 de junio en el mismo lugar, en horario de 10,00 a 13,30 horas y de 17,30 a 20,30 horas. También podrán recogerse el mismo día de la carrera desde las ocho a las nueve de la mañana. La carrera será participativa no competitiva y se premiará a los tres primeros masculinos, las tres primeras femeninas y a los tres clubes, asociaciones o equipos que más personas inscritas participen en el evento.

"Queremos dedicar un reconocimiento muy especial a todas aquellas personas que, en vida o a través de sus seres queridos, decidieron donar sus órganos y tejidos, pero que por circunstancias ajenas a su voluntad, no pudieron finalmente hacerlo. Su gesto no ha sido en vano. Su intención, tan generosa y valiente, forma parte de este homenaje. Porque la solidaridad no se mide solo en actos consumados, sino también en decisiones que hablan de humanidad y empatía", ha proseguido la coordinadora.

Paloma Oliva ha mostrado su "gratitud a todos" por "creer en la vida, por compartirla y por formar parte de esta causa que nos une y nos inspira". "Corremos por la vida. Corremos por ellos. Corremos por todos", ha concluido .

Por su parte, el director gerente del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Manuel García de la Vega, ha resaltado el interés de esta iniciativa y ha dado las gracias a todos los colaboradores, que cada año se vuelcan con la misma. "Huelva sigue a la cabeza en donación, en solidaridad gracias a ellos. Acciones como esta, contribuyen a alcanzar excelentes cifras cada año en Huelva, con datos que nos hablan de una provincia generosa, con tasas de donación que superan a la andaluza", ha declarado.

Lucía Guisado ha hecho una ofrenda floral en el árbol del donante y ha agradecido igualmente la participación en esta cuarta edición, "confiando en que sea todo un éxito como en los años anteriores, cada vez tenemos más participantes, y confiamos en que la cifra siga creciendo cada año. Este año además tenemos varias sorpresas".

Antonio Macías, en representación del Club Deportivo de Pacientes Trasplantados Andaluces, como doble trasplantado de páncreas y riñón, ha mostrado su "gratitud a los organizadores, y a los donantes y sus familias, porque "regalan una segunda oportunidad de vivir" y ha animado a correr, y a hacerse donantes y "regalar vida".

La presentación ha finalizado animando a todas las personas a compartir este "motivo de alegría", a "pasar una buena mañana con esta iniciativa solidaria" y a informarse acerca de la donación de órganos y tejidos "para sumar nuevas vidas".