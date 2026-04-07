Juan Cobos Wilkins, Carlos Zanón y Anabé Tarrou protagonizan en Huelva la programación del Centro Andaluz de las Letras

Archivo - El escritor onubense Juan Cobos Wilkins. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, propone tres actividades durante abril en la Biblioteca Pública Provincial de Huelva que tendrán como protagonistas a Juan Cobos Wilkins, Carlos Zanón y Anabé Tarrou.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la primera de ellas, el día 8 de abril, correrá a cargo de Juan Cobos Wilkins con motivo de la reedición de su primer poemario, el que escribió con tan solo 18 años y que fue el inicio de una prolífica carrera. La segunda, prevista el 15 de abril, contará con la presencia de Carlos Zanón dentro del ciclo 'Círculo Negro' en relación con su nueva novela, 'Objetos perdidos'. La última, el 23 de abril, girará en torno a la experiencia personal y literaria de Anabé Tarrou sobre el cáncer que sufrió a los 26 años, reflejada en la obra 'La última planta'.

Todas las actividades programadas durante el mes de abril tendrán lugar a las 19,30 horas en la Biblioteca Provincial de Huelva con entrada libre hasta completar aforo.

El escritor onubense Juan Cobos Wilkins volverá a sus orígenes en la próxima cita del Centro para reflexionar sobre su primer poemario, 'Espejo de príncipes rebeldes' --Editorial El Toro Celeste--, en conversación con el también poeta Carlos Fernández Martín. La sesión permitirá revisitar una obra que reúne los primeros textos del autor, en los que, a través de la figura del ángel caído, se aborda la pérdida del Paraíso como punto de partida de la identidad, desde una mirada íntima y evocadora.

Cobos Wilkins cuenta con una trayectoria consolidada en los ámbitos de la poesía y la narrativa, con una obra traducida a varios idiomas y presente en antologías y estudios de literatura contemporánea. Entre sus títulos más conocidos se encuentra la novela 'El corazón de la tierra', objeto de numerosas reediciones y adaptada al cine por Antonio Cuadri, película que obtuvo el Premio a la Mejor Película Latina en el Festival de Los Ángeles y dos nominaciones a los Premios Goya. Su segunda novela, 'Mientras tuvimos alas', fue reconocida con el premio El Público a la mejor novela en 2004.

En el ámbito musical, el cantaor Arcángel grabó el disco 'Quijote de los sueños' con sus poemas de 'Biografía impura'; además el grupo Planeta Jondo y los compositores Rafael Prado y José Zárate han musicado sus versos. Cobos Wilkins ha sido crítico literario en Babelia, de 'El País' y guionista del espectáculo 'Federico García Lorca. Música y Poesía'. En el terreno audiovisual ha escrito los documentales 'Para la edad de oro' sobre Juan Ramón Jiménez, y 'Riotinto, el latido de la tierra'.

Por último, ha unido su talento al de fotógrafos como Juan Manuel Castro Prieto o al de pintores como Faustino Rodríguez, Juan Manuel Seisdedos, Víctor Pulido o Castro Crespo.

Otro de los encuentros de abril será con Carlos Zanón, que visitará la ciudad para conversar sobre su nueva novela 'Objetos perdidos' (editorial Salamandra) con el escritor y comunicador Félix Amador dentro del ciclo 'Círculo Negro' que el Centro ha puesto en marcha este año en torno al género de la novela negra. En esta obra, el escritor se adentra en los rincones más oscuros de Barcelona con una historia que combina sensibilidad y crudeza, llena de suspense, sobre la que transitan personajes complejos y extraviados, víctimas de sus decisiones y de un entorno implacable.

Carlos Zanón es autor varios poemarios y de las novelas 'Nadie ama a un hombre bueno', 'Tarde, mal y nunca' --Premio Brigada 21 a la Mejor Primera Novela del Año--, 'No llames a casa' --Premio Valencia Negra a la Mejor Novela Negra del Año--, y, entre otras 'Yo fui Johnny Thunders' --premios Salamanca Negra, Novelpol y Dashiell Hammett de la Semana Negra de Gijón--.

En 2019 publicó 'Problemas de identidad', una continuación de la serie Carvalho. Su obra narrativa se ha traducido al inglés, alemán, francés, holandés, griego e italiano. Colabora como articulista y crítico en periódicos, revistas y suplementos culturales, y desde 2018 es comisario del festival literario BCNegra.

El tercero de los tres eventos que acogerá la Biblioteca Pública Provincial será el protagonizado por Anabé Tarrou en relación con su novela 'La última planta' (Ed Plaza& Janés) en conversación con el profesor Juan Manuel Durán. 'La última planta' es una obra de autoficción que convierte la experiencia del cáncer en una obra literaria a través de un juego de géneros entre fábula, ensayo, diario, poesía y teatro. La rutina hospitalaria, el miedo, el humor, el dolor y el deseo quedan aquí retratados por una joven que fue diagnosticada de un cáncer en la cara con 26 años.

Anabé Tarrou es filóloga hispánica y escritora vocacional. Junto a Carles Tamayo, es autora de 'El dios alucinógeno' y 'La última planta' es su primera novela en solitario.