El Juan Ramón Jiménez de Huelva organiza la V Carrera Solidaria por los Donantes de Órganos y Tejidos

Presentación de la 'V Carrera Solidaria en Homenaje a los Donantes de Órganos y Tejidos'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Coordinación de Trasplantes del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha presentado este lunes la 'V Carrera Solidaria en Homenaje a los Donantes de Órganos y Tejidos', que tendrá lugar el 6 de septiembre, a las 9,30 horas, en agradecimiento a los donantes y sus familias, así como a aquellos que "con pequeños y grandes gestos han regalado parte de su tiempo y de su vida a salvar a los demás".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, este evento ha sido organizado por la Coordinación de Trasplantes del hospital con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva y Holea. Gracias a su implicación y apoyo, así como la de Diamond Onuba, Chihuahua y Momo Tickets, este proyecto sigue creciendo. Sus representantes han acudido este lunes a la presentación, junto a directivos del hospital, representantes del Real Club Recreativo de Huelva y las asociaciones de pacientes implicadas: Alcer, ASVEA, Trasplantados Hepáticos y el Club Deportivo de Pacientes Trasplantados Andaluces.

Esta carrera es una actividad deportiva, pero también es una forma de acercar a la ciudadanía un mensaje "muy importante", que "la donación de órganos salva vidas". Por eso han tenido un recuerdo "muy especial" para los donantes y sus familias. "Gracias a su generosidad, muchas personas tienen una segunda oportunidad. Detrás de cada donante hay una decisión difícil y un acto de enorme solidaridad que nunca debemos olvidar", han destacado.

La carrera comenzará a las 9,30 horas con salida y llegada a Holea, con punto de encuentro en la H del centro comercial Holea. El recorrido será de unos cinco kilómetros a través de la Universidad. Las inscripciones se podrán realizar de forma gratuita a partir de la próxima semana a través de la página web www.momotickets.com y también físicamente tanto en atención al cliente de Holea como en Chiguaga de este centro comercial, donde también encontrarán información más detallada de este evento.

Los dorsales, camisetas y bandadas para amigos caninos se pueden recoger del 2 al 5 de septiembre en la H del Holea, en horario de 10,00 a 13,30 horas y de 17,30 a 20,30 horas. También podrán recogerse el mismo día de la carrera desde las 8,00 a las 9,00. La carrera será participativa no competitiva y se premiará a los tres primeros masculinos, las tres primeras femeninas y a los tres clubes, asociaciones o equipos que más personas inscritas participen en el evento.

Como ya es tradición, Holea ha hecho una ofrenda floral en el árbol del donante y ha transmitido la confianza de que sea "todo un éxito como en los años anteriores, alcanzando cada año un mayor número de participantes".

Durante la presentación, se ha puesto también en valor el trabajo de todos los profesionales que participan en el proceso de donación y trasplante; un trabajo de equipo en el que intervienen muchos profesionales y servicios y que solo es posible gracias al compromiso y la coordinación de todos ellos.

Un día de agradecimiento asimismo a las asociaciones de pacientes. Con "su experiencia, cercanía y testimonios", ayudan a que las personas entiendan "realmente" lo que significa donar y "el impacto que tiene en la vida de quienes esperan un trasplante".