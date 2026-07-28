La Junta acerca a la ciudadanía de Huelva recomendaciones para prevenir el cáncer de piel este verano

Jornada informativa dentro de la campaña 'Sol y piel sana no son incompatibles' en el Centro de Participación Activa para Personas Mayores Mora Claros de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Salud de Huelva ha organizado este martes en el Centro de Participación Activa para Personas Mayores Mora Claros de la capital una jornada informativa dentro de la campaña 'Sol y piel sana no son incompatibles', con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía onubense sobre la importancia de prevenir el cáncer de piel.

Según informa la Junta en una nota de prensa, la campaña ha sido impulsada por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en colaboración con Iavante de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud,

Asimismo, la delegada territorial del ramo, Manuela Caro, y el delegado territorial de Inclusión Social, José Manuel Borrero, han visitado esta jornada de una campaña que se va a llevar a cabo en todas las provincias andaluzas, después de su apertura este lunes en Almería. En el acto, han estado acompañados por el presidente de la AECC en Huelva, Tomás Giménez.

Durante la jornada, profesionales de Enfermería del Servicio Andaluz de Salud y voluntariado de la Asociación Española Contra el Cáncer han ofrecido información práctica sobre cómo proteger la piel frente a la radiación ultravioleta y han recordado la importancia de incorporar medidas preventivas todo el año no solo en playas y piscinas, sino también en actividades deportivas o cotidianas que se realicen al aire libre.

En concreto, el mensaje se articula en torno a una idea "sencilla y fácil de recordar": protegerse, revisarse y consultar. Protegerse del sol para evitar quemaduras y exposiciones excesivas; revisarse la piel para identificar cambios en lunares, manchas o lesiones; y consultar en el centro de salud ante cualquier signo que genere preocupación. Estos tres gestos resumen el enfoque de la iniciativa y estarán presentes en todos los materiales informativos, publicaciones en redes sociales y acciones divulgativas que se han planificado durante las próximas semanas.

Además, la AECC, con presencia en 208 localidades andaluzas, desarrollará durante el mes de agosto acciones informativas similares a la celebrada este martes en la mayoría de los municipios donde está implantada.

PREVENCIÓN AL ALCANCE DE TODOS

La iniciativa recuerda que disfrutar del sol y de las actividades al aire libre es compatible con cuidar la salud. Para ello, recomienda evitar la exposición durante las horas de mayor intensidad solar --entre las 11,00 y las 17,00 horas--, buscar zonas de sombra, utilizar ropa adecuada, sombrero y gafas de sol, aplicar fotoprotección de factor elevado y mantener una correcta hidratación.

La campaña hace un llamamiento especial a proteger la piel de niños y niñas, ya que las quemaduras solares durante la infancia aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de piel en la edad adulta. Del mismo modo, insiste en que la protección solar debe mantenerse también durante paseos, actividades deportivas, trabajos al aire libre o cualquier otra actividad cotidiana.

Además de fomentar la protección solar, los expertos en salud animan a la ciudadanía a conocer su propia piel y prestar atención a lunares o lesiones que cambien de tamaño, color, forma o presenten sangrado o dificultad para cicatrizar. Ante cualquiera de estos signos, la recomendación es acudir al centro de salud para que un profesional sanitario realice la valoración correspondiente.

Esta acción informativa presta especial atención a los grupos con mayor exposición solar, como niños y niñas, personas que trabajan al aire libre, deportistas y ciudadanía que realiza actividades en espacios abiertos durante el verano.