La Junta activará el 8 de abril el plazo para que pymes y autónomos afectados por borrascas soliciten 50 millones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este miércoles en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que se ha celebrado en Huelva, donde ha puesto la primera piedra del Hospital Materno Infantil. - María José López - Europa Press

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) - El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha abordado este miércoles en Huelva la activación de una línea de ayudas de 50 millones de euros dirigida a autónomos y pequeñas y medianas empresas afectadas por los temporales que ha vivido Andalucía entre enero y febrero de este año.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha precisado que esas ayudas se podrán solicitar "a partir del 8 de abril", como ha indicado a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior a esta reunión, que se ha celebrado en Huelva con motivo de que el Gobierno andaluz ha puesto la primera piedra del futuro Hospital Materno Infantil.

"En dos semanas", ha continuado apuntando sobre el inicio de plazo. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) hasta el 30 de junio de 2026, ha precisado el Gobierno andaluz en una nota.

Las cuantías de las ayudas para los autónomos serán de un importe a tanto alzado de 200 euros, con un máximo de 2.000 euros por persona beneficiaria.

En el caso de las pymes y autónomos con personal asalariado a su cargo, la cuantía de la subvención se determinará en función del nivel de empleo, mediante la aplicación de un factor de actividad calculado en términos de jornada completa, con un importe de 350 euros, con un máximo de 35.000 euros por entidad beneficiaria y modalidad.

La concesión de estas ayudas se realizará en régimen de concurrencia no competitiva y la tramitación se realizará de forma íntegramente electrónica y mediante procedimientos automatizados, lo que permitirá acortar los plazos de resolución. El pago de la subvención se efectuará en un único abono del 100% del importe concedido mediante transferencia bancaria.

Explica que la iniciativa se articulará a través de una orden de bases reguladoras, que en estos momentos elabora la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, y sobre la cual ha señalado que su objetivo es "sostener la actividad económica y evitar la destrucción de empleo en los municipios más perjudicados por estos episodios meteorológicos".

Precisa la Junta de Andalucía que la orden regulará tres líneas de ayudas con un periodo subvencionable comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre de 2026.

La primera de esas líneas son ayudas para financiar la cuota de cotización a la Seguridad Social de las personas trabajadoras autónomas, así como incentivos para sufragar los costes laborales del personal asalariado a su cargo en el caso de autónomos empleadores y pymes, siempre que desarrollen su actividad en los municipios o zonas recogidos en el Anexo I de la orden.

Esos territorios especialmente afectados por los temporales son los descritos en el informe del servicio 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

La segunda línea se orienta al ámbito agrario, incluyendo tanto ayudas a la cotización de las personas trabajadoras autónomas integradas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, como incentivos destinados a contribuir a los costes salariales de las personas trabajadoras por cuenta ajena vinculadas a este sistema, siempre que la actividad se desarrolle en los municipios recogidos en el Anexo II de la orden, que se ha elaborado con los datos facilitados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural sobre las zonas donde se han registrado inundaciones en explotaciones agrarias.

La tercera línea se dirige a personas trabajadoras autónomas y pymes beneficiarias de las ayudas previstas en el Real Decreto Ley 5/2026 cuyos centros de actividad no se encuentren en los municipios o las zonas recogidas en el anexo de la línea 1 específico de la orden, permitiendo así ampliar el alcance de las medidas de apoyo.

Esta línea de ayudas se enmarca en el 'Plan Andalucía Actúa', dotado con algo más de 1.780 millones de euros, diseñado por la Junta de Andalucía para afrontar la fase de recuperación y reorientar el máximo de recursos económicos posible a mitigar los efectos del temporal y a reactivar el tejido productivo.