La Junta adjudica por más de medio millón de euros la remodelación del acceso a Manzanilla (Huelva)

Zona de acceso a Manzanilla donde irá ubicada la glorieta. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MANZANILLA (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía remodelará el cruce de acceso al municipio de Manzanilla, en la provincia de Huelva para hacerlo más seguro. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha adjudicado a la empresa UC10 por más de medio millón de euros (586.856) las obras de seguridad vial en el kilómetro 22 de la carretera A-472 mediante la construcción de una glorieta que mejore las conexiones tanto con el municipio, a través de la calle Virgen del Pilar, como con la vía provincial a Paterna del Campo (HU-6109).

Este cruce está regulado actualmente mediante una isleta que permite el movimiento en ambos sentidos, lo que ocasiona situaciones de especial peligrosidad tanto para el tráfico que circula por la carretera A-472 como para el que accede desde las vías confluyentes, ha informado la administración andaluza en una nota.

La intervención recogida contempla la sustitución de la actual intersección en cruz por una glorieta que canalice mejor los desplazamientos y reduzca la siniestralidad.

La glorieta contará con un diámetro exterior de 40 metros con cuatro salidas y una calzada anular de ocho metros de ancho, adaptándose a los criterios establecidos en la normativa vigente de trazado y seguridad vial. Los arcenes interior y exterior tendrán un metro, mientras que los extremos de la sección transversal estarán formados por bermas de medio metro destinadas a la implantación de barreras de seguridad.

Las obras, que están cofinanciadas a través del programa operativo Feder 2021-2027 para Andalucía y cuentan con una duración estimada de seis meses, incluirán también la renovación del firme en los accesos desde la A-472, así como la ejecución de nueva señalización y balizamiento.

La carretera autonómica mantendrá la fisonomía de la vía, conformada por dos carriles de 3,5 metros y arcenes de un metro. Por su parte, el ramal de acceso desde la HU-6109 será modificado respecto a la situación actual, proyectándose una calzada de siete metros y más arcenes de un metro, mientras que el vial de acceso a Manzanilla contará con una calzada de seis metros y arcenes de medio metro cada uno.

La glorieta estará iluminada mediante una farola situada en la isleta central, formada por un báculo de diez metros de altura sobre el que se instalarán cuatro luminarias. Asimismo, en los tramos de las carreteras A-472 y la HU-6109 se proyecta alumbrado en los primeros 200 metros. Del mismo modo, el nuevo vial de acceso a Manzanilla contará con dos luminarias en los 60 metros anteriores a la glorieta.