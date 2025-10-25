La Junta de Andalucía ensalza "las ganas, la fuerza y la fe" de la juventud en su peregrinación a la aldea de El Rocío

La consejera de Inclusión Social, Loles López, en la peregrinación de la juventud a la aldea del Rocío, en Almonte (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCIA

ALMONTE (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha participado este sábado en El Rocío (Almonte, Huelva) en la XXI Peregrinación de Jóvenes Rocieros, en la que ha ensalzado "la fuerza, el empuje, las ganas y la garra" de la juventud andaluza.

La peregrinación, en la que han participado más de 2.000 jóvenes, está organizada por la Delegación de Juventud de la Hermandad Matriz de Almonte, con la colaboración del Instituto Andaluz de la Juventud, con el objetivo de fomentar el encuentro, la fe y la convivencia entre los jóvenes, tal como ha señalado la Junta en una nota.

Ha contado con la asistencia, además de la consejera, del presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla; el alcalde del municipio, Francisco Bella; el director del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Pedro Antonio Ramírez, junto a los coordinadores provinciales del IAJ, entre otras autoridades.

Loles López ha felicitado a la Hermandad Matriz y al Ayuntamiento de Almonte por la organización y ha apuntado que "el camino es como la vida: con momentos para compartir, momentos de devoción y fe, momentos que emocionan y momentos para pasar un buen rato". Asimismo, ha reconocido que "es un día precioso" y ha resaltado que esta peregrinación "es señal de que, en esta tierra, en este rincón bendito, la cultura, la devoción y la fe a la Virgen continuarán".

Del mismo modo, la consejera ha llamado a la juventud a "disfrutar" y ha vaticinado que "tanto los jóvenes que hoy han llegado por primera vez a El Rocío, algunos incluso de fuera de Andalucía, como los que ya conocen la experiencia del camino volverán y continuarán con la fe".