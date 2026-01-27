La Junta aumenta la biodiversidad en Dehesa de Jarrama (Huelva) con más de medio millón de euros

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Huelva, Pedro Yórquez, durante una visita a la Dehesa del Jarrama - JUNTA DE ANDALUCÍA

La Junta ha aumentado la densidad de las especies autóctonas y ha mejorado la diversidad de los ecosistemas forestales en 155 hectáreas del monte público Dehesa de Jarrama en Zufre (Huelva) con una inversión de 585.000 euros. El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Huelva, Pedro Yórquez, ha visitado la zona y ha destacado que "el entorno tiene importantes valores naturales y medioambientales, con numerosas zonas de encinar adehesado y pinar adulto".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el gran incendio de 2017 en La Granada de Riotinto, Zufre y El Castillo de las Guardas, en las provincias de Huelva y Sevilla, afectó a este monte público onubense. Por ello, el proyecto se ha centrado, por un lado, en la densificación de la masa de pinar propiamente dicha, en unas 149,44 hectáreas, y en la regeneración y diversificación de la vegetación de ribera en los márgenes del arroyo del Jarrama que atraviesa el monte, que abarca 3,5 hectáreas.

La intervención ha incluido una repoblación de pino piñonero, encina y alcornoque. Como especies secundarias se contemplan el acebuche, el algarrobo y piruétano. En la primera línea de especies de ribera se han dispuesto los sauces, seguidos de los chopos y los olmos en la segunda. La tercera y cuarta líneas están compuestas por fresnos y tamujos y adelfas y tarajes, respectivamente.

Así, Pedro Yórquez ha puesto de manifiesto que esta actuación es "un claro ejemplo del especial empeño del gobierno de Juanma Moreno en conservar, proteger y, especialmente, en mejorar la biodiversidad de Andalucía, en este caso de la provincia de Huelva".

"La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente desarrolla planes de conservación y de recuperación de especies y proyectos forestales como este. No en vano, casi el 80 por ciento de la superficie de la provincia de Huelva es forestal y casi el 40 por ciento tiene alguna figura de protección", ha argumentado el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Además, Yórquez ha señalado que "este valioso patrimonio natural atesora una gran diversidad de ecosistemas y de especies de flora y de fauna".

Huelva alcanza cotas de diversidad biológica excepcionalmente altas en el contexto geográfico de la cuenca mediterránea occidental y el suroeste Atlántico. Esta diversidad se manifiesta tanto en el apartado taxonómico, con una alta riqueza de especies y abundancia de endemismos, como en el ecosistémico, por la variedad de ecosistemas y diversidad de hábitats.