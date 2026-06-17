La Junta autoriza el marisqueo a pie de coquina en la provincia de Huelva excepto en Isla Canela y la Barra del Terrón

Archivo - Coquinas en el Litoral De Huelva en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha autorizado "exclusivamente" el marisqueo de coquina a pie en las zonas de la provincia de Huelva en el caladero del Golfo de Cádiz con la "excepción" de Isla Canela y la Barra del Terrón. Se podrán hacer capturas "durante una marea al día en horario diurno" y cinco días a la semana, "con descanso obligatorio durante los sábados y domingos".

En una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultada por Europa Press, el departamento que dirige en funciones Ramón Fernández-Pacheco especifica que el "esfuerzo máximo de captura diaria será de 20 kilos por mariscador y día" en las zonas de la provincia onubense; una "reducción del esfuerzo ejercido sobre la población de coquina como medida para mejorar la recuperación".

Esta autorización responde a la solicitud realizada por el sector mariscador el pasado 25 de marzo de 2026 de "modificar el periodo de veda de esta especie para el año 2026, adelantando dicho periodo quince días, todo ello con objeto de minimizar el impacto socioeconómico que las borrascas han tenido durante esta campaña, habiendo constatado que ya en esa fecha existen ejemplares maduros reproductivamente hablando".

En virtud a esta petición, "y conforme a los resultados del informe del Instituto Español de Oceanografía", la campaña quedó fijada del 16 de abril al 15 de junio. Ahora, "y a la vista de los informes de seguimiento, se considera abrir de nuevo el marisqueo en el caladero del Golfo de Cádiz a excepción de las zonas de Isla Canela y la Barra del Terrón".

Igualmente, "se mantienen las medidas técnicas adoptadas en la campaña anterior ya que la tendencia de la abundancia estimada del stock durante los últimos años continúa decreciente, incluso por debajo del umbral medio de captura (3,5 kilos por mariscador y día)m siendo inferior en las citadas zonas".

Actualmente, existen 167 personas con licencia dedicadas al marisqueo a pie de coquina en el Golfo de Cádiz que proceden de las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla. En Huelva, concretamente, cinco de ellas son mujeres. Durante este pasado invierno se sucedieron varias borrascas durante los meses de diciembre a principios de febrero, que han impedido al sector pesquero realizar su actividad con normalidad, ocasionando grandes pérdidas en el sector y muchos destrozos en el litoral.