La Junta avanza en las obras de mejora de los accesos al municipio de Villablanca (Huelva)

VILLABLANCA (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía avanza en las obras iniciadas hace un mes de trabajos de servicio previos a la construcción de una nueva glorieta que mejore la seguridad vial en la carretera de acceso a Villablanca que cuentan con una inversión de cerca de medio millón de euros (485.575).

El tramo sobre el que se ejecuta la actuación, donde se están asegurando los servicios de agua, de electricidad y de telefonía, está en el punto kilométrico 8,2 de la carretera A-499, que corresponde a la intersección con un camino rural y un vial del casco urbano del municipio onubense, ha indicado la administración andaluza en una nota.

"Estas obras van a servir de alivio, era una actuación muy necesaria en una intersección considerada peligrosa y con esta actuación vamos a eliminar ese peligro. Además, es un buen ejemplo del compromiso del Gobierno andaluz con la seguridad vial y el mantenimiento de la red de carreteras autonómicas", ha manifestado el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, quien ha visitado in situ los trabajos junto al delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Jaime Pérez y al alcalde del municipio, José Manuel Zamora.

En la visita también han estado presentes el teniente de alcalde del municipio, Manuel Abreu, el jefe del Servicio de Carreteras, Ismael Rodríguez, y la responsable de obras de la empresa Conacon, María Ángeles Jiménez.

Por su parte, el delegado de Fomento ha asegurado que "esta era una obra muy demandada por la zona, por el alcalde del municipio porque era un cruce muy peligroso y esa glorieta que estamos construyendo va a eliminar esos problemas de tráfico que se estaban produciendo".

La actual intersección, que coincide con la travesía del núcleo urbano de Villablanca, tiene un diseño "poco ordenado", lo que la convierte en un tramo "poco confortable e inseguro" para los usuarios.

Las actuaciones, que están cofinanciadas con fondos europeos del programa operativo Feder en Andalucía 2021-2027, tienen un plazo estimado de ejecución de cuatro meses y están encaminadas a la construcción de una glorieta, con una calzada anular de 32 metros, que reordene la conexión con los diferentes ramales de forma segura. Además, se incorporará la conexión con la urbanización de la margen oeste de la carretera, y que en la actualidad se encuentra sin accesos.

La nueva glorieta contará con un único carril más una isleta central, que comunicará cuatro ramales, dos correspondientes a la carretera autonómica, ramales norte y sur, y uno a cada margen de la carretera, el oeste para el acceso a la urbanización, y el este como acceso al casco urbano y dirección Lepe a través de la carretera HU- 400. En este último ramal, se creará una intersección de acceso a un camino rural, el cual se encuentra en la actualidad a su vez conectado a este ramal.

Además, las obras contemplan la implantación de una nueva obra de drenaje para salvar el cauce del arroyo La Taboa por parte del vial del camino rural. La carretera A-499 pertenece a la Red Autonómica de Carreteras de la Junta de Andalucía, y está catalogada dentro de la Red Intercomarcal. Recorre el itinerario entre Ayamonte y Puebla de Guzmán, con una longitud total de 46,94 kilómetros.