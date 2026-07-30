Junta y Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) firman el protocolo para construir el nuevo centro de salud

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (izquierda), y el alcalde de Cartaya (Huelva), Manuel Barroso. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, y el alcalde de Cartaya (Huelva), Manuel Barroso, han firmado este jueves el protocolo general de actuación que permitirá avanzar en la construcción y puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud del municipio.

Según informa la Junta en nota de prensa, Antonio Sanz ha destacado que "este acuerdo, que establece un marco de colaboración entre ambas administraciones, permitirá impulsar un proyecto muy esperado por los vecinos de Cartaya y seguir reforzando así la red de infraestructuras sanitarias públicas de Andalucía".

Asimismo, ha subrayado que el nuevo centro "responde al compromiso del Gobierno andaluz con una Atención Primaria moderna, accesible y adaptada a las necesidades actuales y futuras de la población". El futuro centro de salud se ubicará en una parcela de titularidad municipal de 8.650 metros cuadrados, situada en la calle Santa María, Recinto Ferial 2, de Cartaya. Esta localización permitirá desarrollar un dispositivo sanitario adaptado a las necesidades asistenciales del municipio.

Por su parte, el alcalde de Cartaya ha remarcado qeu se da "un paso adelante importantísimo para dar respuesta a una necesidad básica y fundamental de los cartayeros", y, sobre todo, "seguir avanzando en el objetivo prioritario y en el compromiso firme adquirido con los vecinos de dar respuesta a sus demandas y trabajar, de la mano de la Junta de Andalucía, para mejorar la atención sanitaria que reciben".

El protocolo tiene como finalidad establecer el marco de cooperación entre ambas administraciones para coordinar las actuaciones necesarias que hagan posible la implantación y puesta en funcionamiento del nuevo centro de Atención Primaria, respetando en todo momento las competencias propias de cada institución. Además prevé la constitución de una comisión de seguimiento, por representantes del Servicio Andaluz de Salud y del Ayuntamiento de Cartaya, que velará por la coordinación de las actuaciones, el seguimiento de los compromisos adquiridos y la evaluación del desarrollo del proyecto.

Asimismo, contempla la firma de convenios específicos que concreten las distintas fases de ejecución y los compromisos jurídicos y económicos que resulten necesarios para materializar esta actuación. Con este acuerdo, la Junta de Andalucía continúa impulsando la mejora y modernización de las infraestructuras sanitarias de la comunidad dentro de plan de mejoras.

El objetivo de ofrecer espacios más funcionales, accesibles y adaptados a los nuevos modelos asistenciales, contribuyendo a reforzar la capacidad resolutiva de la Atención Primaria y a seguir mejorando la calidad de la asistencia que reciben los andaluces.

En el acto, Antonio Sanz y el alcalde de Cartaya ha estado acompañados por la delegada del Gobierno de la Junta en Huelva, Berta Centeno; el director general de Asistencia Sanitaria del SAS, Antonio Cansino; el primer teniente alcalde de Cartaya, José María Brito; y el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Alfonso Martín.