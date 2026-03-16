Junta y Ayuntamiento de Huelva impulsan la rehabilitación del Cementerio Británico con 380.000 euros de inversión

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, durante su visita este lunes al Cementerio Inglés de la capital. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, han visitado este lunes el Cementerio Inglés, un enclave histórico cuya rehabilitación ha sido impulsada por ambas administraciones con una inversión de más de 380.000 euros, a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades.

Así lo han subrayado Bernal y Miranda en su visita al enclave cuyas actuaciones han permitido realzar el patrimonio local vinculado al legado británico en Huelva, según ha indicado la Junta en una nota de prensa.

De este modo, el consejero ha puesto en valor esta transformación turística gracias al Plan de Grandes Ciudades, "una herramienta que mejora la gestión de los destinos y sus servicios municipales". "Esta estrategia busca garantizar que la actividad turística genere beneficios reales para los municipios y para la calidad de vida de los residentes", ha destacado el consejero poniendo en valor la colaboración entre ambas administraciones que financian al 50%.

"En total, en Andalucía más de 60 millones de euros de euros destinados a una estrategia que forma parte de la política turística del gobierno de Juanma Moreno. Huelva tiene un especial significado dentro de esta estrategia porque fue la primera ciudad andaluza en firmar este plan regional", ha recordado Arturo Bernal.

Respecto a Huelva, el plan cuenta con una inversión de 4,7 millones de euros con actuaciones destinadas a mejorar el patrimonio, crear nuevos productos turísticos y reforzar la identidad del destino. En el caso del Cementerio Británico, la intervención ha contado con una inversión de 380.000 euros para la rehabilitación y puesta en valor del enclave histórico.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva ha explicado que este espacio es "uno de los mejores ejemplos de la singularidad de la historia de Huelva, una ciudad profundamente marcada por la huella del intercambio cultural, social y religioso que dejó la presencia británica durante décadas".

"Un legado que hoy forma parte de nuestra identidad y que nos hace únicos. Esa huella la encontramos en espacios tan emblemáticos como el Barrio Reina Victoria, la Casa Colón, actualmente también en proceso de restauración, o el Muelle de Riotinto, que el pasado verano recuperó su imagen original con la unión de la parte de tierra y la ría. Hoy damos un paso más para seguir completando ese relato histórico de la ciudad", ha subrayado.

En este sentido, ha agradecido la colaboración y el compromiso de la Iglesia Anglicana, "que siempre ha mostrado su disposición a trabajar junto al Ayuntamiento para conservar este lugar, así como a la Junta de Andalucía, por su firme apuesta por seguir enriqueciendo Huelva en todos los ámbitos, que se visualiza en los trabajos que se están haciendo aquí".

El proyecto ha supuesto una actuación integral que mejora los accesos, la iluminación, la vegetación y la conservación del patrimonio monumental del recinto, además de dotarlo de mobiliario urbano y recursos informativos que facilitan la visita y la interpretación de su historia.

Con ello, se recupera un espacio histórico de gran valor, se integra en la oferta turística de la ciudad y se amplían los atractivos culturales de Huelva reforzando uno de sus rasgos más singulares: la huella británica en su desarrollo industrial y minero.

"Ese es precisamente el objetivo de los Planes Turísticos de Grandes Ciudades: diversificar la oferta, poner en valor el patrimonio y generar nuevas oportunidades para el turismo urbano, siempre con una visión de sostenibilidad y de mejora de la calidad de vida de los residentes", ha dicho Arturo Bernal.