Junta cede 26 equipos informáticos a centros educativos de Gibraleón y asociación de vecinos de La Hispanidad de Huelva

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Huelva, Pedro Yórquez, ha firmado cinco acuerdos de colaboración con cuatro centros educativos de Educación Primaria y Secundaria de Gibraleón y con la Asociación Vecinal Nuestra Señora del Pilar (Barriada de La Hispanidad) para la cesión de 26 equipos informáticos pertenecientes a la Delegación y susceptibles de ser reutilizados.

En la firma de los acuerdos en la sede de la delegación territorial han estado presentes además del titular de Sotenibilidad, el vicepresidente de la Asociación Vecinal Nuestra Señora del Pilar, Leopoldo Mata; la directora del CEIP Aurora Moreno, Belén Hidalgo; la directora del CEIP Fuenteplata, Dominga de Jesús Fernández; la directora del CEIP Miguel de Cervantes, Gema Tocino; y el director del IES Odiel, Luis González, ha indicado la Junta en una nota.

La cesión incluye tanto equipos informáticos como impresoras que podrán ser utilizados hasta que sean dados de baja por deterioro, tras lo que se seguirá un procedimiento para la recogida o entrega como residuo electrónico.

El Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de medidas de Impulso de la Sociedad del conocimiento en Andalucía, tiene como objetivo poner las nuevas tecnologías al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas andaluzas para lograr una mayor calidad de vida y equilibrio social y territorial, y establece en su Capitulo VI, art. 65, la posibilidad de destinar para su reutilización para fines sociales los equipamientos informáticos, ofimáticos y de telecomunicaciones de la Junta de Andalucía, sus organismos autónomos y empresas que se hayan renovado por su obsolescencia, mediante la entrega de ellos, en concepto de ayuda, a ONG, fundaciones y otras entidades públicas o privadas, para el desarrollo de actuaciones de finalidad social.

En este sentido el delegado ha manifestado que con esta cesión "cumplimos una doble función, ya que, al mismo tiempo que renovamos los equipos informáticos del personal de la Delegación para adaptarlo a nuevas necesidades, también proveemos a estas entidades de un material que puede serles de gran ayuda para sus acciones educativas y sociales y cuya útil vida prolongamos evitando la generación de residuos".