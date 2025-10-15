La Junta celebra en Santa Bárbara de Casa el IX Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia de Huelva

HUELVA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Huelva ha organizado el IX Encuentro de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia (CLIAs) de la provincia, que tendrá lugar los días 25 y 26 de octubre en las instalaciones del complejo de turismo rural 'Andévalo Aventura', en Santa Bárbara de Casa.

El encuentro ha sido presentado este miércoles por el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa; el delegado territorial de Inclusión, José Manuel Borrero; la diputada de Servicios Sociales de la Diputación Provincial, Carmen Díaz Soriano; y Samuel Pascual, en representación del Consejo Queen, que será el anfitrión, según ha indicado la Junta en una nota de prensa.

La Diputación de Huelva y los ayuntamientos con una población superior a 20.000 habitantes colaboran con la Junta en la puesta en marcha de este evento, que reunirá a unos 120 niñas y niños, de edades comprendidas entre los ocho y los 17 años.

Así, el delegado de la Junta ha señalado que los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia son órganos de participación infantil y juvenil que "permiten a niños y adolescentes expresar sus opiniones, intereses y necesidades ante el gobierno local, influyendo en la creación y desarrollo de políticas que les afectan directamente".

"Estos consejos actúan como un puente de comunicación entre la infancia y el ayuntamiento, garantizando que sus opiniones sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones municipales", ha remarcado.

La provincia de Huelva es pionera a nivel andaluz de la promoción y el impulso de los CLIAs, siendo el único territorio de Andalucía que ha propiciado la creación de un Consejo Provincial que aúna las voces de los distintos Consejos Locales, y que "actúa como espacio para la organización de diversas actividades en común, tales como este encuentro anual, considerado como un referente en cuanto a políticas relacionadas con la infancia", ha indicado Correa.

El encuentro de este año tendrá como objetivo "dar visibilidad a los Consejos Locales y proporcionarles un espacio de convivencia y de intercambio de experiencias donde se debatirá y se tomará en cuenta la voz de los niños, niñas y adolescentes de la provincia". Una mención especial merece el Consejo Queen porque representa a los menores en situación de acogimiento residencial en los centros de protección de la provincia onubense, por lo que este año se erigirán en anfitriones y maestros de ceremonia del encuentro.

Así, las actividades comenzarán el sábado, 25 de octubre, a las 10,00 horas y se extenderán en horario de mañana y tarde con talleres sobre las temáticas elegidas por los niños y niñas: la inteligencia emocional y la autoestima, incluyendo veladas y actividades de ocio y tiempo libre, para finalizar el domingo 26 con un acto de cierre a las 13,30 horas.

El desarrollo de todas estas actuaciones tiene como referencia el III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, la hoja de ruta de la Junta de Andalucía para garantizar el cumplimiento de los derechos de los menores, especialmente de aquellos que por sus circunstancias personales y sociales presentan mayores necesidades. Entre las aspiraciones de esta estrategia se encuentran garantizar que los menores gocen de los derechos y libertades que tienen reconocidos por la Constitución y demás acuerdos internacionales, de manera que sean sujetos activos de su propio desarrollo.

También se contempla promover su crecimiento armónico en el núcleo familiar; lograr el acceso de todos los niños y niñas a los sistemas sanitarios, educativos, culturales y recreativos, estableciendo medidas compensatorias para paliar las desigualdades y respondiendo a la diversidad; conseguir la protección de aquellos que carezcan de familia o que la situación les genere una situación de desprotección, ofreciéndoles una atención integral, y profundizar en el conocimiento de la situación de la infancia y adolescencia y en la optimización de los recursos para lograr mayores cuotas de bienestar en el colectivo.

La Delegación Territorial de la Consejería de Inclusión, Juventud, Familias e Igualdad ha contado para la dinamización y diseño del encuentro con la entidad 'Pantoanima', conformada por un equipo de profesionales especializados en participación infantil y asesoramiento en políticas municipales de infancia y adolescencia.