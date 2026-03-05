Junta comenzará este 2026 la conexión de los carriles bici con la estación de autobús, tren y la Universidad de Huelva

Archivo - Carril bici en Huelva capital. - EUROPA PRESS/PSOE - Archivo

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha anunciado este jueves que este año 2026 comenzarán las obras del proyecto para conectar la actual red de carriles bici con la estación de autobuses, la estación de ferrocarril y la Universidad de Huelva. Se trata, ha explicado, de una inversión de 1,5 millones para la construcción de 4,4 kilómetros de carril.

Así lo ha manifestado la consejera en Comisión parlamentaria, cuestionada por el PP sobre en qué fase se encuentra la construcción de la vía ciclista en Huelva centro, con itinerario de conexión con la estación de autobuses y la estación de ferrocarril.

Al respecto, Díaz ha señalado que será este año 2026 cuando van a comenzar las obras y, para ello, se han recibido "cinco ofertas de empresas interesadas en esta actuación", de forma que "dentro de muy poquitos días vamos a tenerlas adjudicadas".

Además, ha indicado que esta red de vías ciclistas "también se va a enlazar con los carriles bici a Punta Umbría y Gibraleón, así como ha apuntado que las obras "contemplan hasta ocho ramales de nueva ejecución que conectarán la red ciclista existente con la estación de autobuses Puerta de Atlántico y con núcleos centrales como los campos universitarios".

De la misma manera, ha destacado que los distintos trazados contemplan la remodelación y la reurbanización de diferentes áreas pertenecientes a espacios públicos urbanos, "por lo que vamos a restituir todas aquellas afecciones que se han localizado".

La consejera ha subrayado que este proyecto es "fruto del esfuerzo y también del buen entendimiento entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva" y ha agradecido a la alcaldesa, Pilar Miranda, la "disposición e implicación que una vez más ha tenido para sacar adelante este proyecto", en lo que ha destacado como "ejemplo de cooperación y lealtad institucional".

Por ello, ha remarcado que "los proyectos van avanzando" y Huelva "va a dejar de tener una red ciclista inconexa que no iba a ningún sitio, dispersa" para "contar con una red bien conectada y, sobre todo, bien conectada con los principales nodos de transporte". "En definitiva, hoy podemos estar satisfechos porque damos un paso más y el Gobierno andaluz lo que hace es ofrecer soluciones a los andaluces, ofrecer soluciones a la movilidad y ofrecer soluciones a los onubenses", ha concluido.

Por su parte, la parlamentaria por el PP de Huelva Berta Centeno ha destacado que este proyecto va a "fomentar la intermodalidad" en la capital que es "bastante plana", por lo que considera que es de "un uso muy cómodo para la bici" que "si no está más extendido es precisamente por la falta de esas vías ciclistas que interconecten y unan las zonas de referencia" lo que, a su juicio, servirá también "para aliviar el tráfico".

"Esta es una de esas obras que va a significar una mejora en la calidad real de vida de los onubenses, que te mejora tu día a día y que va a transformar seguro el transporte en Huelva, mejorando los desplazamientos cotidianos de todos nosotros", ha afirmado.