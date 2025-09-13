La Junta concede la autorización para la línea eléctrica subterránea Costa de la Luz-Puebla de Guzmán (Huelva)

HUELVA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta en Huelva ha concedido a Red Eléctrica la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública al proyecto 'Línea aérea subterránea de transporte de energía eléctrica a 220 kV doble circuito Costa de la Luz-Puebla de Guzmán'. Un proyecto que se considera "estratégico" para el impulso de la actividad industrial y minera de la provincia.

Según recoge el decreto, con fecha del 30 de julio, pero publicado esta semana en el BOJA, y consultado por Europa Press, este proyecto cuenta con un presupuesto inicial de 13,6 millones de euros, un periodo de ejecución de 24 meses, y se extenderá por lo términos municipales de Lepe, Cartaya, Villanueva de los Castillejos, El Almendro y Puebla de Guzmán.

Se trata de una iniciativa que se incluye en los proyectos planificados por Red Eléctrica en Huelva en el período 2021-2026, que ascienden a un total de dieciocho. Dicha línea es uno de los proyectos de "mayor relevancia", junto al de la nueva subestación de El Condado y las ampliaciones de las subestaciones.

Asimismo, desde Red Eléctrica se señala que la línea aérea subterránea de transporte de energía eléctrica Costa de la Luz-Puebla de Guzmán es un proyecto "estratégico" para la provincia, pues permitirá nuevos desarrollos mineros e industriales en la zona de la Faja Pirítica y reforzará la seguridad de suministro en la costa occidental.

Así, según recoge el decreto, entre las características generales de la línea de alta tensión se encuentra que es de corriente alterna trifásica --Frecuencia: 50 Hz y tensión nominal: 220 kV-- con origen en la subestación Costa de la Luz y final en la subestación Puebla de Guzmán.

Además, consta de dos circuitos aéreo-subterráneos de alta tensión de 220 kV denominados 'Costa de la Luz-Puebla de Guzmán 220 kV' (ambos objeto del proyecto) con una longitud total de 32,5 kilómetros de longitud que enlazan ambas subestaciones

Así, el circuito subterráneo consta de 0,09 kilómetros --entre la SE Costa de la Luz y el apoyo T-1-- mientras que el aéreo tiene una longitud de 32,4 kilómetros --entre el apoyo T-1 la subestación de Puebla de Guzmán--.

Por su parte, la delegada de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Huelva, Lucía Núñez, señaló en el marco del I Foro del Ecosistema Industrial de la Energía y la Química Onubense, celebrado en diciembre, señaló que esta infraestructura estratégica "sustentará el desarrollo de las nuevas industrias de hidrógeno verde en la provincia".

"La energía es lo primero que demandan las grandes empresas interesadas en invertir en Huelva, y en ello estamos trabajando", afirmó Núñez, poniendo sobre la mesa la "importancia" de esta línea que, además de conectar "puntos clave", permitirá el acceso a tres nuevas subestaciones eléctricas: Fresón, Parrales y Villarrasa. Estas instalaciones serán "el núcleo energético" que conectará a las empresas de hidrógeno verde con la red, asegurando el suministro necesario para sus operaciones.