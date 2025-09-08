La Junta contempla la reparación de daños causados por la dana de marzo en la A-474 en el término de Almonte (Huelva)

Archivo - Sede de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía contempla entre sus actuaciones de reparación de carreteras en la provincia de Huelva, y para paliar los daños de la dana de marzo de 2025, trabajar en el pavimento de la A-474, que une los pueblos de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) y Almonte, concretamente en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 48 y 50, en el término municipal almonteño.

Así lo ha indicado en respuesta a una pregunta de Por Andalucía a través del Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) relativa a las obras de asfaltado de la carretera A-474, en los tramos Pilas-Hinojos, Hinojos-Almonte y Almonte-Matalascañas.

En concreto, Por Andalucía cuestiona a la Junta sobre lo plazos "que tiene la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda para la ejecución de las obras de asfaltado de la carretera A-474 en dichos tramos.

De este modo, en respuesta a esta iniciativa parlamentaria la Consejería señala que desde el año 2019 realiza la "priorización" de actuaciones de mejora en aquellos tramos de carretera "en peor estado consecuencia de la drástica minoración del presupuesto de conservación y mantenimiento de las carreteras de la red viaria competencia de la Junta de Andalucía que fue reducido de 200 a 85 millones de euros entre los años 2008 a 2018".

Asimismo, apunta que las previsiones de actuación en esta vía, la A-474, así como la A-483 al que pertenece el tramo Almonte-Matalascañas, se enmarcan dentro de los contratos de servicios para la conservación y mantenimiento de las carreteras de las provincias de Sevilla y Huelva, que se encuentra adscrita a diversos contratos.

Esto son los de 'Conservación Integral de la zona oeste del área metropolitana de Sevilla', que cuenta con una dotación presupuestaria "de más de siete millones de euros"; el de 'Conservación Integral de la zona sureste de Huelva', que cuenta con una dotación presupuestaria de 5,5 millones de euros, 'Mantenimiento del firme en las provincias de Sevilla y Huelva', "con una dotación presupuestaria anual de 2,8 millones de euros"; 'Otros contratos de mantenimiento de señalización, balizamiento y sistemas de protección y de mantenimiento de vegetación, desbroces y podas de las provincias de Sevilla y Huelva', con una dotación presupuestaria anual de 5,5 millones de euros.

Finalmente, la Consejería añade que el pasado 15 de abril de 2025 finalizaron las obras de reparación del pavimento asfáltico de la A-474 en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 38 y 39, en el término municipal de Hinojos.